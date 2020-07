Un délégué territorial de l'OFB en Polynésie

Tahiti, le 19 juillet 2020 - Franck Connan a pris ses fonctions en tant que délégué territorial de l’Office français de la biodiversité (OFB) en Polynésie française.



Franck Connan a pris ses fonctions de délégué territorial de l’Office français de la biodiversité (OFB) en Polynésie française. Né de la fusion entre l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage le 1er janvier 2020, l'OFB est un établissement public dédié à la "protection et la restauration de la biodiversité en métropole et dans les Outre-mer", sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture et de l'alimentation.



Le nouveau délégué territorial s'est entretenu vendredi avec le haut commissaire, Dominique Sorain. "Au cours de leurs échanges, ils ont abordé les enjeux de préservation et de la gestion des ressources locales ainsi que la nécessité de valoriser la biodiversité et de sensibiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement, notamment à travers les aires marines éducatives", indique le haussariat dans un communiqué. "Le haut-commissaire lui a présenté le cadre spécifique de l’organisation institutionnelle de la Polynésie française, et notamment le rôle important des communes dans la gestion de l’assainissement, des déchets et de l’eau potable. Il a souligné la nécessité de travailler en synergie avec les services du Pays et de l’État, comme l’ADEME ou la direction de l’ingénierie publique du haut-commissariat."