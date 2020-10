Un décès de plus en 48 heures

Tahiti, 16 octobre 2020 – La Polynésie enregistre son 14ème décès lié au Covid-19. Un décès qui survient 48 heures après les deux derniers de mercredi.



La direction de la santé, au travers de son communiqué hebdomadaire, indique qu'en 48 heures, la Polynésie a enregistré un décès en plus, ce qui nous mène à 14 décès au total. Il est en de même pour le nombre d'hospitalisation, on comptabilise ce vendredi 61 hospitalisations dont 10 sont en réanimation, soit 8 de plus que mercredi. Par contre, le nombre total de cas actifs est lui en diminution ces 48 dernières heures, soit 134 cas actifs en moins que mercredi et 357 personnes sont aussi sortis de leur isolement.