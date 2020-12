Un cross en toute intimité

Nuku Hiva , le 10 décembre 2020 - Cette semaine, les enseignantes de CM1 et CM2 de la plus grande école primaire de Nuku H iva ont organisé un cross à huis clos pour leurs élèves.



Un e manifestation sportive toute particulière à Nuku Hiva : un cross réservé aux classes de CM1 et CM2 de l'école Patoa. En raison de la pandémie de Covid - 19, les autres classes de l’établissement n’y participaient pas . De même, l es parents et autres spectateurs n’ étaient pas conviés . " En organisant ce mini cross à hui s c los, explique Elvira Bonnet, ma collègue et moi - même avons souhaité clore u ne séquence d’apprentissage d’ athlétisme du cycle 3 de l’école Patoa , nous souhaitions également vérifier si les activités sportives et physiques faites depuis plusieurs semaines avaient porté leurs fruits. Et ce fut le cas." Effectivement , les élèves de 9 à 10 ans n’ont pas ménagé leurs efforts pour parcourir le plus rapidement possible les 1500 mètres pour les filles et les 1800 mètres de la course des garçons.