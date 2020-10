Un couvre-feu dès samedi ajusté pour le fenua

En début de semaines, les autorités du Pays et de l'Etat ont convoqué des rencontres avec les maires, les responsables des confession religieuses, les partenaires sociaux afin d'évoquer la perspective d'un couvre-feu en Polynésie. Mais comme l'indique jeudi le haut-commissaire Dominique Sorain, face à l'emballement épidémique constaté ces derniers jours, les autorités de Polynésie française en ont appelé mercredi soir au Premier ministre pour inclure la collectivité de polynésie française dans les nouveaux territoires où s'appliquera le couvre-feu de 21 heures à 6 heures, jusqu'au 16 novembre prochain au moins.



Localement, plusieurs arrêtés sont en cours de rédaction pour ajuster cette mesure aux réalités polynésiennes.



> Entrée en vigueur samedi 24 octobre à 21 heures en Polynésie française, "pour laisser le temps aux gens de s'adapter" a dit Dominique Sorain. La mesure sera ensuite en vigueur chaque soir de 21 heures à 6 heures. Pour les 38 département français concernés par cet élargissement du couvre-feu, l'entrée en vigueur a lieu dès vendredi 23 octobre minuit.



> Seules les îles de Tahiti et Moorea sont concernées. Alors que l'annonce d'un couvre-feu concernant l'ensemble du territoire de la Polynésie française a été faite jeudi à Paris, cette mesure est ajustée et ne concernera pour l'instant que les îles Tahiti et Moorea, "parce que ce sont les zones à forte progression épidémique", a expliqué le haut-commissaire.



> Souplesse et retour des attestations. "Aller au travail, à l'école, passer un examen, aller à l'aéroport... Tout cela restera possible", rassure le représentant de l'Etat qui a aussi indiqué que "les transports scolaires pourront démarrer avant 6 heures".

Dans les restaurants, si les clients devront avoir quitté pour être de retour à domicile avant 21 heures, les employés pourront dépasser l'heure pour les besoins de la fin de service. Ils pourront ensuite circuler munis d'un justificatif.

Les livraisons à domicile resteront possibles pendant les heures de couvre-feu, avec toujours l'obligation pour les livreurs de disposer d'une attestation de leur employeur.



> Aides financières de l'Etat prolongées. Le prêt garanti par l'Etat (PGE) reste en vigueur. Le haut-commissaire confirme par ailleurs que le dispositif du Fonds de solidarité national pour les petites et moyennes entreprises est prolongé et "élargi" en Polynésie avec un plafond de 10 000 euros (1,2 million de Fcfp) pour les bénéficiaires. Pour l'instant, près de 4,2 milliards de Fcfp d'aides ont profité aux entreprises polynésiennes depuis avril dernier.