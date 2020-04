Un couple de matahiapo agressé par des cambrioleurs à Punaauia

Tahiti, le 5 avril 2020 – Un couple de personnes âgées a été agressé et hospitalisé samedi après-midi lors d’un cambriolage quartier Taina à Punaauia.



L’information a été largement partagée samedi soir sur les réseaux sociaux, un couple de matahiapo a été agressé dans l’après-midi de samedi lors d’un cambriolage dans le quartier Taina à Punaauia. Selon un proche des victimes, plusieurs voleurs ont « tabassé et menacé de mort » les deux personnes âgées notamment pour leur demander de l’argent. TNTV a indiqué dimanche que les deux victimes avaient été hospitalisées et qu’elles devraient ressortir avec plusieurs jours d’ITT. Sur sa page Facebook, la commue de Punaauia a mis en garde sa population dimanche : « Lorsque vous voyez un individu suspect roder aux alentours de chez vous, enfermez-vous et contactez la gendarmerie au 17 ou la Police Municipale au 40.54.38.60. Pensez à verrouiller votre domicile avant d’aller vous coucher. Ne laissez pas d’objet de valeur à la vue de tous ».