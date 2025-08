Un condamné à mort exécuté en Floride

Miami, États-Unis | AFP | jeudi 31/07/2025 - Un homme condamné à la peine capitale pour le meurtre de sa femme et de ses deux enfants en 1994 a été exécuté jeudi en Floride, dans le sud des Etats-Unis.



Edward Zakrzewski, 60 ans, ancien sergent dans l'aviation américaine, avait plaidé coupable du meurtre de sa femme Sylvia, 34 ans, de leur fils Edward, 7 ans, et de leur fille Anna, 5 ans, après avoir appris que son épouse souhaitait divorcer.



Il avait fui à Hawaï où il s'était caché sous un faux nom, mais s'était livré aux autorités quatre mois plus tard après avoir été identifié par des amis dans une émission télévisée sur les affaires non élucidées.



Il s'agit de la 27e exécution aux Etats-Unis depuis le début de l'année, dont neuf pour la seule Floride.



Sur 27 exécutions cette année - déjà un record depuis les 28 enregistrées en 2015 - 22 ont été réalisées par injection létale.



Trois l'ont été par inhalation d'azote, une méthode utilisée pour la première fois au monde par l'Alabama en 2024 et comparée par des experts de l'ONU à une forme de "torture", et deux par peloton d'exécution en Caroline du Sud, pour la première fois aux Etats-Unis depuis 2010.



La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.