Un concours photo des Outre-mer

Les outre-mer ce sont 12 territoires qui comptent notamment 18 réserves naturelles (65,7 hectares de superficie) et une soixantaine d’aires protégées. Ce riche patrimoine naturel est notamment observable au niveau des espèces vivantes qui représentent 80 % de la biodiversité française et compte plus d’espèces endémiques que sur tout le territoire européen.En Polynésie française, les aires protégées sont les suivantes :- la réserve Homme et Biosphère UNESCO de 1 100 km² dans les sept atolls de la commune de Fakarava- le site RAMSAR (zone humide d’importance mondiale) de 5 000 hectares concernant le lagon de Moorea- le sanctuaire pour les mammifères marins qui concerne la totalité de la zone économique exclusive (5 millions de km²)- les deux parcs terrestres territoriaux : l’un de 750 hectares dans la vallée de Te Faaiti (Tahiti) et le second de 240 hectares à Vaikivi (Ua Huka)- les multiples aires protégées constituées par les réserves naturelles marines intégrales territoriales de Scilly (900 hectares) et Bellingshausen (280 hectares), les réserves naturelles territoriales de cinq atolls des Tuamotu, les deux plans de gestion de l’espace maritime de Moorea et Fakarava, les quatre réserves naturelles de 5 700 hectares constituant des aires de gestion des habitats et des espèces aux Marquises.Ce concours incite chacun ¬ à participer à la mise en valeur du patrimoine naturel. Les photographies de ces aires naturelles sont placées sous licence libre (CC-¬BY-¬SA) pour permettre au plus grand nombre d’y accéder gratuitement et légalement via Internet. Un espace dédié sur la plateforme Wikimedia commons est mis en ligne par l’association pour guider les participants dans la démarche. Au terme de la compétition 12 lauréats seront sélectionnés puis exposés dans les locaux de l’AFD à l’automne 2018.Trouvez toutes les informations utiles pour participer à ce concours sur le site du ministère des Outre-mer Douze photographies, une par territoire, se verront attribuer le Prix Wikimédia France et seront exposées dans les locaux de l’Agence française de développement à Paris, à l’automne 2018. En outre, les lauréats recevront un tirage papier de leur photo, d’une valeur de 216 euros (25 775 Fcfp).