Un concours de création de logo made in fenua pour soutenir l'Ukraine

Tahiti, le 22 février 2022 – A l'occasion du triste premier anniversaire de l’attaque de l’Ukraine par les troupes de Poutine, Alekseï Petrov, un Russe installé à Tahiti, a lancé un concours de création de logo made in fenua en soutien à l'Ukraine.



Depuis maintenant presque un an, Alekseï Petrov, un Russe installé à Tahiti depuis quelques années, est à la tête de, comme il le nomme, une “communauté informelle” avec laquelle il mène des petites actions de soutien. Avec des membres de la communauté ukrainienne présente à Tahiti mais également de compatriotes russes, il essaye ainsi d'aider, à son niveau, le peuple ukrainien, en récoltant des fonds par exemple. Pour célébrer le premier anniversaire de l’agression russe, il a entrepris de créer un concours de création de logo “anti-guerre” made in fenua en soutien à l'Ukraine. “Nous avons invité des gens, professionnels ou non, à nous envoyer des logos. Ils seront après soumis à un vote via notre site web”, a expliqué Alekseï, “nous imprimerons sous forme d'autocollants celui qui sera le plus populaire, pour que les gens puissent l'acheter en ligne et le mettre à l'arrière de leur voiture par exemple”. Tous les logos seront disponibles au vote sur son site web mauruu.ru. Ils sont douze à être en compétition. Cette nouvelle action de solidarité est née d'un ressenti : “beaucoup de Polynésiens ne se sentent pas touchés par cette guerre. Notamment parce qu'elle se déroule très loin de nous”. Ainsi, il souhaite créer un vrai mouvement de solidarité en Polynésie. “Je souhaite que les gens prennent conscience de ce qui se passe vraiment là-bas. C'est un message de solidarité entre les peuples, ukrainien et polynésien”.



Alekseï a également indiqué que l'entièreté de l'argent récolté avec cette vente sera reversée à l'Ukraine : “Nous allons entièrement redistribuer les bénéfices à l'Ukraine. L’argent ira directement à des gens vivant en Ukraine et qui habitent les zones les plus dévastées et éloignées comme Marioupol ou Bucha. La somme ne passera donc pas par les grandes banques. Ça sera bien évidemment une petite contribution comparée à ce qui peut être récolté en France ou en Allemagne, mais ça sera celle des Polynésiens.”



Une année de guerre



Alekseï organise également une manifestation à Papeete ce samedi devant l'assemblée de la Polynésie française. Pour cet événement, il espère rassembler “le plus de monde possible, polynésiens, russes, ukrainiens... C'est important d'y participer et de montrer notre soutien psychologique”. Une manifestation qui pourrait être dangereuse pour lui et ses compatriotes : “Il y a de la peur chez les Russes du monde entier qui sont contre la guerre. Car manifester et montrer notre soutien à l'Ukraine peut provoquer des conséquences pour nos familles restées en Russie. Si des photos ou nos vrais noms apparaissent sur le net, les autorités russes peuvent remontrer jusqu'à nos parents, frères ou sœurs et aller taper à leurs portes, peu importent qu'ils habitent à Saint Pétersbourg, Vladivostok ou ailleurs en Russie. Ça peut paraître fou, mais c'est réellement ce qui se passe”. Malgré ça, Alekseï Petrov compte bien continuer d'aider, comme il le peut, le peuple ukrainien.





Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 22 Février 2023 à 19:40 | Lu 167 fois