Un concours de beauté et une vente aux enchères de chevaux à Mataiea

Papeete, le 26 avril 2018 - Un concours de beauté et une vente aux enchères de chevaux auront lieu dimanche 29 avril à Mataiea à l'occasion de la Journée du cheval.



L’Association des éleveurs de chevaux en Polynésie française et l'écurie Tenahe organisent le 29 avril à Mataiea une journée consacrée au cheval. Au programme, un concours de beauté de chevaux et une vente aux enchères de chevaux de toute provenance. Chevaux de course, de selle, chevaux locaux ou encore des poulinières, vous aurez le choix si vous comptez vous porter acquéreur.

Pour les plus petits, la journée sera agrémentée par des tours de poneys et en calèche, d'un toboggan en bord de mer.

Cette journée est l’occasion de découvrir le monde hippique avec les professionnels du secteur tant de l’élevage, des sports de compétition et des courses de chevaux.