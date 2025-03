Un concept : 1 mur, 1 artiste

Tahiti, le 27 mars 2025 - La galerie Winkler réédite son exposition 1 mur, 1 artiste. Elle a sélectionné 18 peintres et sculpteurs dont les œuvres tourneront pendant trois semaines. À chaque artiste son mur.



C’est une exposition collective et évolutive que proposera la galerie Winkler entre le 2 et le 22 avril. Elle s’intitule 1 mur, 1 artiste et pour sa deuxième édition (la première du genre a eu lieu en avril 2024), 18 artistes ont été conviés à présenter une partie de leur travail, des œuvres de leur choix. Six murs de la galerie seront mis à disposition.



3 semaines, 18 artistes



Pendant trois semaines, vous découvrirez ces 18 artistes à travers des toiles, aquarelles, skates, sculptures en bois ou en résine… Le panel de styles et de techniques est varié. Chacun d’eux bénéficiera d’une semaine de mise en lumière.



Pour les visiteurs, ce sera l’occasion de (re)découvrir l’univers d’un artiste polynésien mais aussi de découvrir des œuvres “que vous avez pu manquer”, indique la galerie, ou encore de retrouver des artistes qui n’ont pas exposé depuis longtemps, comme Mov par exemple.



Pour Vaiana Drollet de la galerie Winkler, cela permet de “faire tourner les collections”. Les artistes, eux, apprécient l’initiative. Ceux qui n’osent pas se lancer seuls, trouvent un bon moyen de gagner en visibilité. “Ils montrent ce qu’ils font sans s’engager.” C’est le cas par exemple de NDK ou bien encore de King Kokichi (elle signe K13F). Il est rare de pouvoir apprécier leurs créations car elles n’imaginent pas encore se lancer dans un projet d’exposition individuelle.



D’autres offrent un avant-goût d’un prochain rendez-vous. Kamea reviendra seule en septembre. Quant à Tafetanui, il aurait aimé une exposition cette année, mais le planning de la galerie était trop serré. “J’ai entre 25 et 30 artistes qui sont plus ou moins éphémères”, précise Vaiana Drollet, ce qui commence à “faire beaucoup”. Tafetanui sera au programme en 2026.



Célébrer l’art et les artistes



Chaque année depuis 2012 a lieu, le 15 avril, le World Art Day (WAD) ou Journée mondiale de l’art. Le 15 avril n’ayant pas été choisi par hasard, cela correspond à la date de naissance de Léonard de Vinci.





Cette journée a été proposée par l’International Association of Art (IAA) afin de célébrer l’art et les artistes dans le monde. Son objectif est “de faire la promotion et la diffusion des artistes ainsi que la mise en valeur de la contribution de l’art pour un monde plus développé, libre et pacifique”. De nombreuses manifestations sont organisées partout dans le monde, y compris à Tahiti.



Plusieurs éditions du World Art Day-Tahiti ont eu lieu à Tahiti et à Moorea dès 2019 à l’initiative de Valmigot et Here’iti Vairaaroa. La troisième édition, mise en place en 2022 au Fare Natura et à la Maison de la culture et soutenue cette année-là par le directeur du Centre des métiers d’art Viri Taimana, avait même obtenu la reconnaissance officielle de l’Unesco grâce au soutien du Conseil national français des arts plastiques. Thématisée ECOH, des sculptures, installations, peintures, photographies, dessins, courts-métrages et créations olfactives avaient pu voir le jour.



Le World Art Day-Tahiti est en stand-by. L’exposition 1 mur, 1 artiste s’inscrit dans la lignée de ses initiatives en mettant en avant plusieurs artistes du territoire. Il n’y aura pas de vernissage comme pour les autres expositions, mais des portraits en ligne diffusés sur les réseaux. Pour les découvrir, restez connectés.



Programme



Du 2 au 7 avril : Nicolas Caubarrere, Evrard Chaussoy, Cronos, K13F, Kamea, Ken Hardie

Du 8 au 12 avril : HTJ, Patricia Leroux, Erhard Lux, MOV, NDK, Maryse Noguier

Du 14 au 22 avril (18 et 21 fériés) : Pascal Sun, Tafetanui, Tahe, Taunatere, Pascale Taurua, Tehina

L’entrée est libre et gratuite.



Rédigé par Delphine Barrais le Vendredi 28 Mars 2025 à 05:24 | Lu 472 fois