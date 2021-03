Un comité de pilotage pour le développement économique du centre de Tahiti

Tahiti, le 18 mars 2021 - Par arrêté du conseil des ministres pris en février 2016, un comité de pilotage du développement économique du centre de Tahiti a été créé dans le but de suivre et valider les actions conduites pour l’évolution des projets.



Avec la création d’un comité de pilotage pour le développement économqie du centre de Tahiti, les porteurs de projets devront désormais soumettre leurs travaux d’aménagement prévus en vue du développement économique du centre de l’île de Tahiti et notamment de la vallée de la Papenoo.



Le comité est présenté comme un « organe formel de discussions » qui s’était déjà réuni en 2016 dans le cadre du projet touristique « Ecoparc » avec notamment les associations de la vallée de la Papenoo, les professionnels touristiques utilisateurs de la vallée, le Pays, l’֤État et les communes. « Ecoparc ». La présidence de ce comité de pilotage sera assurée par le Président du Pays. Le ministre en charge du Tourisme, vice-président du comité, en sera l’animateur principal.