Un chasseur sous-marin meurt à Tiarei

PAPEETE, le 27 août 2019 - Une semaine après la disparition d'un chasseur sous-marin à Teahupo'o, un autre chasseur est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Tiarei.



Un chasseur sous-marin d’une trentaine d’années a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi au Trou du Souffleur à Tiarei. Des témoins présents sur les lieux ont averti la gendarmerie vers 1h45. Les gendarmes ont alerté le JRCC qui a rapidement mis en place un dispositif de sauvetage en coordination avec le Samu, les pompiers et la gendarmerie. Une ambulance et une patrouille de gendarmerie ont été envoyées sur les lieux, avec l’appui d’un moyen nautique des pompiers de Mahina. La victime a été ramenée à terre, avant d’être prise en charge par les équipes de secouristes. En dépit des premiers soins apportés, le médecin urgentiste du Samu a dû déclarer le décès du chasseur sous-marin vers 2h30.



C’est la deuxième fois cette année qu’un chasseur perd la vie en pratiquant sa passion. Un homme est mort ainsi la semaine précédente à Teahupoo. Un troisième chasseur est porté disparu. Les conseils de prudence restent de mise. Ne jamais pratiquer la chasse sous-marine tout seul, éviter de chasser la nuit, informer sa famille de ses intentions et des modalités pour déclencher les secours, être en permanence conscient de ses capacités physiques. En cas d’urgence, appeler le JRCC par téléphone au 16 ou par VHF sur le canal 16.