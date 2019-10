Un championnat de chiens de travail ce weekend à Pirae

PAPEETE, le 21 octobre 2019 - Les 26 et 27 octobre, le championnat de Polynésie de chiens de travail verra les meilleurs chiens et maîtres s'affronter lors des épreuves d'obéissance et de défense.



L'Association canine territoriale de Polynésie française organise ce week-end le 9ème Championnat de Polynésie de chiens de travail, un événement ouvert au public. Il se déroulera au Club canin de Pirae, à côté du complexe sportif OPT. Les épreuves seront jugées par Michel Rivière, un expert qui viendra de métropole spécialement pour officier à cette compétition.



Le championnat commencera le samedi 26 octobre en fin de journée par les épreuves d’Obéissance, qui se dérouleront en nocturne pour la première fois. Une formule testée pour préserver les chiens et leurs maîtres des grandes chaleurs de la journée sur les différents obstacles et épreuves du parcours.



Le lendemain, dimanche 27 octobre, se seront les épreuves de Ring (chiens de défense) qui occuperont les cynophiles dès le matin. Des épreuves d’obéissance et de mordant seront exécutées par les chiens, sous les ordres de leur conducteur. "Cette discipline spectaculaire souvent appréciée du public nécessite un bon contrôle de la part du conducteur, un chien équilibré, et un Homme Assistant agile !" explique l'organisation.