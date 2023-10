Un championnat de beach soccer pour lancer les Tiki Toa vers le Mondial

Tahiti, le 26 octobre 2023 - À un peu moins de quatre mois de la Coupe du monde de beach soccer, organisée du 15 au 25 février aux Émirats arabes unis, le coup d'envoi du premier championnat de Tahiti a été donné ce mercredi au centre technique de Pater. Huit équipes, avec plusieurs Tiki Toa engagés, s’y disputent le titre de champion.



L'idée d'un championnat de Tahiti de beach soccer trainait dans les cartons de la fédération tahitienne de football depuis quelques temps déjà. Et pour cette saison la FTF concrétise enfin ce projet avec une première journée qui s'est jouée ce mercredi au centre technique de Pater. Le timing est aussi très bien trouvé parce qu'un à un peu moins de quatre mois de la Coupe du monde de beach soccer, organisée du 15 au 25 février aux Émirats arabes unis, ce championnat apparait comme une petite préparation pour les Tiki Toa.



Ces derniers devront évidemment se confronter à des équipes de plus haut-niveau avant le Mondial mais ce championnat leur offre de quoi patienter avant de plus grandes échéances. Et une grande partie du groupe de Teva Zaveroni, qui a pris part à la dernière Coupe des Nations en août dernier, est engagée au sein des huit équipes inscrites pour ce championnat. Ce qui promet donc de belles confrontations jusqu'au mois d'avril prochain.

Tenaho, Tereone, OPT A et Lai Woa débutent par des victoires Pour lancer cette première journée de championnat, la formation de Tenaho, emmenée par Gervais Chan Kat, Tearii Labaste et Heirauarii Salem, était opposée aux Green Warriors, où l'on retrouvait notamment les partenaires de JT, Rainui Tze-Yu et Herehaunui Ferrand. Après un premier tiers-temps dominé par les verts de Michel Souché, concrétisé notamment par deux buts, les mauves de Tenaho ont passé la surmultiplié dans le deuxième tiers-temps en marquant six reprises. Gervais Chan Kat, avec un quadruplé, a été le grand artisan de la victoire de son équipe. Heirauarii Salem de son côté, qui a joué gardien de but, a sorti de belles parades, pour une victoire finale 8-2 de Tenaho.



C'était ensuite au tour de la formation de Papara, Tereone, avec son joueur/coach et ancienne gloire des Tiki Toa, Angelo Tchen, de faire son entrée en piste face au Fenua PSG. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup au cours des deux premiers tiers-temps, puis les jaunes de la côte ouest ont fait la différence dans les douze dernières minutes pour s'imposer finalement sur le score de 6-4.



La troisième rencontre de cette première journée était certainement l'une des plus attendues, avec l'opposition des deux équipes de l'OPT. Rappelons qu'en juillet dernier, la formation des Postiers, emmenés par le sélectionneur Teva Zaveroni, Raimana Li Fung Kuee, Tamatoa Tetauira, Heiarii Tavanae ou encore Patrick Tepa, avait survolé le Festival des îles. Hélas pour le spectacle, les Li Fung Kuee, Zaveroni et Tepa étaient absents mercredi soir au centre technique de Pater. Néanmoins les équipes alignées avaient fière allure. Pour “OPT A”, Roonui Tinirauarii et Heiarii Tavanae formaient un beau duo. Et du côté de “l'OPT B”, Nick Tauotaha, Axel Williams et Tamatoa Tetauira dans les buts formaient aussi un joli trio. Et ce dernier a pris le meilleur ce mercredi en s'imposant 6-4, grâce notamment à un doublé d'Axel Williams.



Pour clôturer cette première journée, la formation de Lai Woa, avec un très bel effectif composé d'Alvin Tehau, Taumihau Tiatia ou encore Heimano Bourebare, s'est imposée 5-3 contre Toa Matie. À noter que la deuxième journée de ce championnat de beach soccer doit se jouer le 15 novembre.





Résultats et programme Les résultats de la 1ère journée

Team Tenaho – Green Warriors 8-2 Tereone – Fenua PSG 6-4 OPT B – OPT A 6-4 Lai Woa – Toa Matie 5-3 Le programme de la 2e journée (mercredi 15 novembre) Green Warriors – Fenua PSG Tereone – Team Tenaho OPT A – Toa Matie Lai Woa – OPT B

