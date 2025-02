Un challenge Colgate de plus en plus prisé

Tahiti, le 8 février 2025 – Pour cette nouvelle édition du Challenge Colgate, organisé par l’AS Tefana, l’AS Tamarii Punaruu et la Fédération polynésienne d’athlétisme, de nombreux participants et spectateurs s’étaient rassemblés samedi après-midi au complexe sportif de Punaruu. Une belle fête pour l’athlétisme polynésien, où la future génération du sprint et du demi-fond est venue montrer tout son talent.



“Ça faisait longtemps que nous n’avions pas vu autant de monde sur la piste et dans les tribunes”, ont apprécié les deux présidentes historiques des clubs de Tefana et de Tamarii Punaruu, section athlétisme, Virginie Charles et Titaua Maurin. “Nous sommes bien sûr ravies de voir cet engouement, surtout chez nos jeunes. Ça prouve que l’athlétisme prend de plus en plus de place chez nous.”

Radieuses, les deux figures fortes de l’athlétisme polynésien se sentent épaulées par une fédération présente à leurs côtés. “On va encore organiser beaucoup d’événements cette année, on est dans une bonne dynamique, il faut la garder”, expliquait Virginie Charles, présidente de l’AS Tefana. En effet, à voir le nombre de participants sur les différentes lignes de départ, en sprint et en demi-fond, on peut être rassuré sur l’avenir de l’athlétisme au Fenua. “Les clubs ont bien joué le jeu : ils ont amené un grand nombre d’athlètes. On a pu faire des séries avec beaucoup de participants, c’est très rare. On a aussi intégré les poussins pour leur montrer l’ambiance d’une compétition, car l’année prochaine, quand ils passeront en benjamins et ils participeront à des compétitions officielles”, expliquait, satisfaite, Titaua Maurin, présidente de Tamarii Punaruu Athlétisme.



Déjà chez les poussins, une envie de performer se faisait ressentir sur les courses auxquelles ils étaient engagés. C’est le cas de la jeune Alaïs Douziech, 9 ans, du club de Tefana, qui termine deuxième après un final époustouflant. “C’était un peu dur, je ne sentais plus mes jambes, mais j’ai réussi à finir ma course et à remonter pour prendre la deuxième place.” Chez les plus grands, les objectifs étaient tout autres : préparation des championnats en Nouvelle-Zélande ou en Australie, Mini-Jeux du Pacifique… Le calendrier 2025 s’annonce chargé pour nos futures pépites. Mais cet événement leur a permis de se retrouver, de se mesurer et de voir où ils en étaient. “On est en reprise, ça nous permet de nous entraîner et de nous préparer pour les futures échéances internationales. Ça fait du bien de se remettre dans un contexte de compétition avant d’attaquer la saison. Moi [Tess], je me prépare pour les championnats de Nouvelle-Zélande, et Alessa part faire ceux d’Australie”, expliquaient Alessa Llerena-Soulié et Tess Ayat.



Les deux jeunes filles terminent le 100 mètres en 13’’06 pour Tess et en 13’’10 pour Alessa. Elles sont devancées par leur coéquipière du relais tahitien, Mihivai Atrewe, qui remporte la course en 12’’90. Ce relais féminin avait décroché la médaille de bronze l’année dernière aux championnats de Nouvelle-Zélande, en compagnie de Kiara Gilroy. Ces jeunes filles s’illustrent également sur le 400 mètres, car malgré leur spécialité, elles sont aussi capables de courir sur d’autres distances.



Chez les garçons, on retrouve aussi des jeunes qui commencent à se faire un nom. C’est le cas de Jacques Temarii, qui remporte le 100 mètres en 11’’56 ainsi que le 400 mètres en 53’’45. Jacques avait déjà brillé l’année dernière aux mêmes championnats de Nouvelle-Zélande en terminant troisième du décathlon U18. Une autre pépite qui se distingue de plus en plus dans les courses de fond en Polynésie, en se mesurant à ses aînés, est Felice Covillon. Cette fois-ci, il s’est adonné à sa discipline de prédilection, celle qu’il représentera à la fin du mois en Nouvelle-Zélande : le 3 000 mètres steeple. Il boucle sa course en 9’57’’17. Tous ces jeunes talents auront à cœur de bien représenter la Polynésie lors des prochaines compétitions internationales.







