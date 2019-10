Un chalet à 27 millions d'euros en liquidation à Courchevel

Lyon, France | AFP | mercredi 02/10/2019 - Un chalet de luxe à Courchevel, dont le chantier à l'abandon oppose un promoteur corse et un oligarque russe, a été placé en liquidation judiciaire, procédure qui suspend sa vente aux enchères programmée vendredi, selon des sources concordantes.



La mise à prix était de 27 millions d'euros, d'après l'annonce de l'adjudication publiée par un cabinet d'avocats représentant les intérêts de Nikolaï Sarkisov, un milliardaire qui a cofinancé la construction du chalet Apopka.

En 2010, il s'était associé pour cela à François-Xavier Susini, propriétaire de plusieurs établissements dans la station de ski savoyarde, au sein d'une SCI dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 septembre par le tribunal de grande instance d'Albertville.

Le palace de 2.700 mètres carrés, avec piscine et salle de cinéma, aurait dû accueillir ses premiers clients à l'hiver 2015, à un tarif atteignant 300.000 euros la semaine au plus fort de la saison.

Mais faute d'être achevé, le chalet Apopka n'a jamais été loué, laissant de très grosses ardoises derrière lui et semant la discorde entre les deux associés qui s'affrontent depuis trois ans devant les tribunaux.

Tandis que M. Susini s'était arrogé la totalité des parts de la SCI, M. Sarkisov avait racheté sa dette de 27 millions d'euros - via une société des Îles Vierges britanniques - et il espérait récupérer son argent via la vente aux enchères de vendredi.

Celle-ci n'étant plus d'actualité du fait de la liquidation, qui suspend la procédure et donne un délai de deux mois à l'ensemble des créanciers pour se manifester, l'oligarque devra patienter, une vente du chalet n'étant plus désormais attendue avant l'année prochaine.