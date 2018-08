Un certificat médical multisports valable pour trois ans

PAPEETE, le 24 août 2018. Désormais pour obtenir une première licence pour une discipline sportive, il faut obligatoirement un certificat médical multisports de non contre-indication. Ce certificat est valable trois ans.



La réglementation prévoit que l’obtention d’une licence sportive soit conditionnée par la délivrance d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques et sportives. Jusqu'au début de l'année, ce certificat avait une durée de validité d’un an et était valable pour une seule discipline. Cette obligation était coûteuse pour les pratiquants et les encadrants.



En février dernier, le conseil des ministres a adopté une réglementation qui prévoit obligatoirement la première année un certificat médical multisports de non contre-indication pour l’obtention de la première licence, et les deux années suivantes, une déclaration d’aptitude et un auto-questionnaire à remplir par les pratiquants et les encadrants.



Ainsi, la fréquence du contrôle médical se fera tous les trois ans, sauf cas particuliers. En effet, pour les personnes de plus de 50 ans, les handisports et les sports à risques, le contrôle médical reste annuel.