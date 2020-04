Un cas positif au Covid-19 au centre opérationnel du gouvernement de N-Calédonie

Nouméa, France | AFP | vendredi 02/04/2020 - Une personne travaillant au sein du centre de gestion de la crise Covid-19 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été déclarée positive à la maladie, nécessitant une réorganisation des opérations, ont annoncé vendredi les autorités.



"Un des deux cas positifs confirmés jeudi travaillait depuis le 22 mars au centre opérationnel du gouvernement (COG), structure de coordination de la gestion de la crise sanitaire que traverse la Nouvelle-Calédonie", a indiqué l’exécutif dans un communiqué.

Une enquête de la direction des Affaires sanitaires et sociales est en cours pour identifier toutes les personnes contact de ce cas positif, notamment au sein des cabinets des membres du gouvernement et des services administratifs, mais aussi auprès des bénévoles qui travaillent au COG.

Plusieurs dirigeants dont le président du gouvernement, des membres de la sécurité civile, de la DASS ou le haut-commissaire de la République pourraient devoir être placés en isolement, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Un total de 18 cas de Covid-19 ont été comptabilisés en Nouvelle-Calédonie où le confinement a été prolongé vendredi jusqu’au 13 avril.

La présidente de la Province sud, Sonia Backés, a annoncé figurer parmi les personnes contact du cas détecté au COG et se trouver en isolement. Elle précise avoir été testée négative au Covid-19.

L’homme testé positif, un "proche collaborateur" de Mme Backès, avait séjourné en métropole. Il avait subi un premier test, négatif, avant un second jeudi, positif.