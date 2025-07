Un cas de tuberculose au lycée Raapoto

Tahiti, le 3 juillet 2025 - En début de semaine, une maman inquiète a contacté Tahiti Infos pour signaler plusieurs cas de tuberculose au sein du lycée Samuel Raapoto. “Vous avez eu vent du cluster Tuberculose au lycée Raapoto qui a contaminé plus d’une vingtaine de personnes ?” demandait-elle.





Très loin des chiffres annoncés par cette maman, un seul cas selon nos informations, un lycéen résident à Moorea, aurait été malgré tout dépisté. Une inquiétude pour cette maman qui voit tous les jours les lycéens de Raapoto aller au Carrefour non loin pour y manger ou prendre un sandwich en rayon.



Toujours selon nos informations, certains enseignants et des élèves du lycée seraient convoqués lundi prochain pour un test de dépistage, une enquête de proximité et des radios des poumons. “On nous a appelé, mais on ne nous a rien dit sur l’attitude à observer d’ici là”, déplore l’un d’entre eux qui ne sait s’il doit rester éloigné de sa famille d’ici lundi prochain ni si cette dernière doit être dépistée aussi.



Jeudi, nous avons tenté de joindre la direction de l’établissement, qui nous a renvoyé vers la Direction de la santé, qui nous a finalement renvoyé vers le ministère de la Santé, qui n’a pas donné suite à nos demandes d’informations sur le sujet.



Ce vendredi, le lycée Samuel Raapoto sera ouvert pour l’affichage des résultats des baccalauréats professionnel, général et technologique à partir de 8 heures.



“En Polynésie française, la maladie est endémique et 50 à 60 nouveaux cas sont déclarés chaque année”, explique sur son site la Direction de la santé qui liste les étapes du dépistage à mettre en place. “Les sujets contacts à dépister sont les personnes qui ont passé du temps auprès de la personne malade, a fortiori dans un lieu confiné. Le dépistage de la tuberculose nécessite plusieurs étapes, toutes importantes : un interrogatoire à la recherche d’antécédents personnels ou familiaux de tuberculose, de signes de vulnérabilité et de signes cliniques évocateurs de tuberculose ; un examen clinique complémentaire si nécessaire ; une radiographie pulmonaire ; un test immunologique (test sanguin ou intradermo-réaction).”



Le dépistage permet de savoir si le sujet contact n’est pas infecté, s’il a une infection tuberculeuse latente (infection asymptomatique qui entraînera la maladie dans un cas sur 10) ou s’il est malade. Le dépistage est gratuit.