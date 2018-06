Un cargo philippin s'échoue à Raroia

PAPEETE, le 24 juin 2018 - Ce dimanche 24 juin 2018, en milieu de matinée, la mairie de l’atoll de Raroia dans l'archipel des Tuamotu rendait compte au JRCC Papeete qu’un navire était échoué à la pointe nord-est de l’atoll. Il s’agit d’un cargo de 132 mètres de long, battant pavillon des Philippines et transportant du zinc. Ce navire ne s’était pas signalé en avarie auprès du JRCC. L'administrateur d'État des Tuamotu a pris attache avec le tavana et ses services afin de faire un premier point de situation.



Dès qu'il en a été informé, le Haut-Commissaire de la République, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer, en lien avec l'amiral COMSUP, a engagé un hélicoptère "dauphin" de la flottille 35F afin de porter secours à l’équipage du cargo et un avion Gardian de la flottille 25F afin d’avoir rapidement une première évaluation de la situation humaine (situation précise des membres d'équipage) et matérielle (position du navire ; pollution éventuelle). Vers 14 heures, l'avion Gardian a survolé le navire et a pu rentrer en contact avec es capitaine du bateau reposant sur le platier, sans aucun pollution visible. Le navire compte 18 personnes à son bord. Aucun blessé n'est à déplorer et les membres de l'équipage ont souhaité rester à bord.



Des premiers contacts ont été pris avec l'affrêteur du navire basé aux Philippines qui a dépêché sur place une quipe spécialisée dans l'assistance aux navires.