Un capitaine de la flottille administrative condamné pour détournements de fonds

Tahiti, le 26 avril 2022 – Un ancien capitaine et régisseur de la flottille administrative de Hiva Oa a été condamné mardi à un an de prison dont six mois avec sursis. Entre 2016 et 2018, il avait détourné six millions de Fcfp en encaissant les recettes liées aux missions effectuées par le navire dont il était capitaine.



Un ancien capitaine de la flottille administrative de Hiva Oa, également régisseur à l'époque des faits, a comparu devant le tribunal correctionnel mardi pour répondre de détournements de fonds publics commis de décembre 2016 à octobre 2018 à Hiva Oa aux Marquises. Alors qu'il touchait un salaire compris entre 400 et 800 000 Fcfp, ce père de trois enfants avait détourné un peu plus de six millions de Fcfp en déposant les recettes qu'il encaissait pour le navire sur son compte personnel.



Manifestement gêné à la barre du tribunal correctionnel mardi, l'ancien capitaine et régisseur a reconnu avoir encaissé l'argent en expliquant qu'il avait fait cela pour payer les frais médicaux de sa fille, gravement malade. Licencié après la découverte de ces détournements, le quinquagénaire avait obtenu 11 millions de Fcfp devant le tribunal du travail qui avait jugé que son licenciement était sans cause réelle ni sérieuse. Une décision commentée par le représentant du Pays mardi qui a expliqué que le tribunal du travail avait jugé le licenciement injustifié en raison du non-respect de la procédure disciplinaire. Le représentant de la Polynésie française a par ailleurs déploré l'"atteinte à l'image" subie par cette dernière.



Selon le procureur de la République, qui a requis un an de prison dont six mois de sursis, le prévenu, "au regard de sa qualité", n'avait "pas à agir de la sorte". Pour la défense du prévenu, Me Jourdainne a tout d'abord soulevé le fait que son client, nommé régisseur, n'avait bénéficié d'aucune formation ou encadrement. Il a ensuite affirmé qu'il avait agi par "nécessité" car il avait dû payer des frais médicaux "très importants" pour soigner sa fille. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public en condamnant le prévenu à un an de prison dont six mois de sursis. Il devra également indemniser le Pays.