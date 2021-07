Un camion de pompiers tombe dans le port à Hiva Oa

Hiva oa, le 29 juillet 2021 – Ce matin à Hiva Oa, lors de son chargement à bord du navire Tahiti Nui, un camion de pompiers est tombé dans le port. L'incident, rarissime, est dû à une attache qui a lâché, probablement à cause du mauvais temps. Aucun blessé n'est à déplorer. L'épave a finalement été remontée dans l'après-midi lors d'une spectaculaire opération de repêchage.



Ce matin, c'est lors de la dernière rotation à Hiva Oa du bateau de la flottille administrative, le Tahiti Nui, qu'un incident rarissime s'est produit sur le port de Tahauku avec la chute d'un camion dans l'eau.

Le navire du territoire qui avait été mis à disposition afin de transporter du matériel depuis Papeete et les délégations des îles Marquises à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. Il multipliait les rotations depuis le début de la semaine afin de ramener les participants aux festivités à bon port. Avant de rentrer à Tahiti, un dernier chargement l'attendait à Atuona. Des éléments de tribunes, des sièges et des véhicules ont été chargés dans la matinée.



Malheureusement, lors du chargement d'un camion de pompiers, l'une des attaches a lâché et le véhicule a basculé dans la mer. Le mauvais temps qui sévit depuis hier sur cette côte de l'île est vraisemblablement la cause de l'incident. Prêté par la commune de Mahina pour la visite présidentielle, cet engin de plus de vingt tonnes est tombé dans les eaux du port entre le Tahiti Nui et le quai. Les gendarmes, la police municipale, les pompiers et des responsables de la mairie se sont rendus immédiatement sur place afin de constater l'incident. Fort heureusement celui-ci n'a fait aucun blessé.



Lancement d’une opération de repêchage



C'est avec l'aide précieuse du club de plongée Marquises diving que l'opération a pu être menée à bien. En effet, ce sont deux plongeurs qui ont pu, après plusieurs tentatives, fixer le camion à un câble, qui a été hissé péniblement par la grue du navire sur le quai du port de Tahauku. La difficulté de l'opération était de passer les attaches sous le camion qui était enfoncé dans plus d'un mètre de vase. Les manœuvres du bateau ont été aussi décisives pour la bonne marche des opérations et ont été dirigées par le capitaine du navire.

Joëlle Frebault, tāvanā de Hiva Oa était présente pour suivre les opérations ainsi que les gendarmes et les pompiers de la caserne de Atuona.

Quant au camion, il est dans un état d'épave après de nombreux chocs contre la coque du navire lors de la rupture des attaches pendant son chargement à bord. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur le quai afin de tenir à bonne distance les nombreuses personnes présentes au port afin d'assister à cette manœuvre peu commune.