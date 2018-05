Un bébé de six mois meurt de la dengue en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | mercredi 22/05/2018 - Un bébé de six mois est mort après avoir contracté le virus de la dengue en Nouvelle-Calédonie, où sévit depuis février une épidémie de la maladie, a indiqué mercredi le gouvernement.



Il s’agit de la deuxième victime de la dengue depuis le début de l’épidémie, déclarée le 22 février. Mi-mars, une femme de 74 ans, sans antécédent médical, avait déjà succombé à la maladie.



La petite fille, résidant dans le quartier de Ducos à Nouméa, est décédée samedi au Médipôle (hôpital territorial), au lendemain de son admission dans l'établissement, en raison "de la dégradation de son état général".



"Malgré sa prise en charge immédiate et des soins intensifs prodigués, l'état de l’enfant s'est aggravé et l'évolution a été foudroyante", a indiqué le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.



Selon les autorités sanitaires, quelque 1.200 cas de dengue de sérotype 2 ont été recensés et chaque jour environ une vingtaine de nouveaux cas sont actuellement déclarés. Il a été demandé à la population de ne "pas relâcher ses efforts", dans la lutte contre les gites larvaires des moustiques.



La dengue est une maladie infectieuse aiguë, qui provoque forte fièvre, maux de tête et douleurs articulaires. Transmise par le moustique Aedes Aegypti, elle peut être mortelle si elle prend une forme hémorragique ou se porte sur des organes vitaux.



cw/bd