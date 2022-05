Un bateau de tourisme s'échoue près de Saint-Malo: 26 personnes évacuées

Rennes, France | AFP | samedi 30/04/2022 - Un bateau de tourisme, s'est échoué samedi sur un rocher au large de Saint-Malo et 26 personnes ont été évacuées, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime.



Selon la préfecture maritime, les personnes évacuées avaient pris place à bord du Renard, une copie du bateau du corsaire Surcouf.



L'alerte a été donnée au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) vers 12H00 qui a coordonné les opérations. "Le bateau, à cause d'une mauvaise gestion de la hauteur d'eau a touché le fond" a expliqué l'astreinte de la préfecture maritime de la Manche à l'AFP.



Mobilisée dans l'opération, la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) a pris en charge l'évacuation des passagers.



"La SNSM de St-Malo a évacué 26 personnes alors qu'il y en avait 28 à bord", a ajouté la prémar. Selon la préfecture maritime, "les gens étaient à quai une heure après l'alerte", sains et saufs.



Deux membres d'équipage seraient restés sur place pour aider à ramener le bateau qui était échoué à moins de deux kilomètres au nord de Saint-Malo.



Des photos prises par des marins locaux transmises à l'AFP montraient le voilier jaune et noir hors de l'eau la quille prise dans un rocher s'étirant sur toute la longueur du navire.



Les opérations se sont poursuivies afin de "dégager le bateau car il n'y a pas de voie d'eau". Une fois dégagé grace à la marée montante, le navire est rentré au port. Il était de nouveau visible vers 18H00 dans le bassin Vauban à Saint-Malo.



Long de 30 mètres, le Renard est la réplique du dernier navire armé en 1812 par le corsaire malouin Robert Surcouf (1773-1827). Il est géré par la société Etoile Marine basée à Saint-Malo, qui propose des croisières sur des bateaux patrimoniaux.