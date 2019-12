Un avion kazakh s'écrase, 12 morts et des dizaines de survivants

Almaty, Kazakhstan | AFP | vendredi 27/12/2019 - par Christopher RICKLETON - Des dizaines de personnes ont survécu au crash d'un avion de ligne vendredi près d'une zone habitée à Almaty au Kazakhstan, un accident qui a fait douze morts.



L'appareil, un Fokker-100 de la compagnie locale à bas coût Bek Air, est tombé une quinzaine de minutes après son décollage à 07H05 (01H05 GMT) de l'aéroport d'Almaty, poumon économique du Kazakhstan, à destination de la capitale, Nur-Sultan, plus au nord.

Selon une liste publiée par le Comité des situations d'urgence, douze personnes, dont le pilote de l'avion Marat Mouratbaïev, sont mortes sur les 98 personnes se trouvant à bord. Huit d'entre elles sont décédées sur les lieux de l'accident, deux lors de soins après leur transfert à l'aéroport d'Almaty, et deux à l'hôpital.

Parmi les victimes figure un général du ministère de l'Intérieur, Roustem Kaïdarov, 79 ans. L'agence de presse Informburo.kz a indiqué que sa journaliste Dana Krouglova est morte dans l'accident, elle allait "célébrer le Nouvel an avec ses parents à Nur-Sultan".

L'avion s'est écrasé dans une zone habitée, détruisant une maison, mais les autorités n'ont fait état d'aucune victime au sol.

Selon le ministère de la Santé, parmi les survivants, 53 personnes ont dû être hospitalisées, dont neuf enfants. Dix adultes se trouvent dans un état "extrêmement grave".

Un deuil national a été décrété pour samedi. De nombreux pays, dont les voisins russes et chinois, ont adressé des condoléances à l'ex-république soviétique d'Asie centrale.





- L'avion a heurté la piste -

- Appareils cloués au sol -

Selon l'aéroport d'Almaty, l'appareil a "heurté la piste deux fois avec sa queue avant de décoller, après quoi il s'est incliné vers la droite, à un moment où le train d'atterrissage était rentré"."Nous avons commencé à prendre de l'altitude puis nous avons commencé à tanguer: l'aile gauche, puis la droite. L'avion a commencé à trembler et à se balancer tout en gagnant de l'altitude. Puis il a heurté le sol ou un bâtiment", a témoigné auprès de l'agence de presse russe Ria Novosti un passager, Aslan Nazaraliev.Selon lui, la plupart des personnes tuées se trouvaient à l'avant de l'avion.Le vice-Premier ministre kazakh chargé du dossier, Roman Skliar a confirmé que l'avion avait heurté la piste au décollage "soit à cause d'une erreur du pilote, soit à cause d'un problème technique". Il a précisé que les boîtes noires avaient été retrouvées.Une enquête pour "infraction aux règles de sécurité et d'exploitation d'un moyen de transport aérien" a aussi été ouverte, a indiqué le ministère de l'Intérieur.Des images et une vidéo diffusées par les autorités montrent l'appareil brisé au moins en deux. L'avant, composé du nez et d'au moins une dizaine de hublots, est encastré dans une maison largement détruite.Une foule de sauveteurs et de policiers ont été déployés dans la neige autour des parties accidentées du fuselage, aux abords de la zone habitée.Les deux parties de l'avion, visibles sur les images, ne semblent pas avoir pris feu.Dans un message de condoléances sur Twitter, le président Kassym-Jomart Tokaïev a assuré que "ceux responsables seront punis sévèrement en conformité avec la loi".Selon la chaîne de télévision d'Etat Khabar 24, il n'y avait personne au moment de l'accident dans la maison sur laquelle l'avion s'est écrasé. Et dans les environs immédiats, de nombreuses maisons ont été épargnées.La compagnie Bek Air se décrit sur son site internet comme la première compagnie à bas coût du Kazakhstan. Selon le ministère de l'Industrie, elle exploite neuf avions de type Fokker-100, un modèle moyen-courrier construit par l'avionneur néerlandais Fokker.Le gouvernement kazakh a ordonné de clouer au sol tous les appareils de ce type et les activités de la compagnie en question le temps de l'enquête.En mars 2016, un Fokker-100 de Bek Air avec 116 passagers à son bord avait dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Nur-Sultan en raison d'un problème de train d'atterrissage. Personne n'avait été blessé.