Un ancien gendarme condamné pour des violences à l’OPT

Tahiti, le 11 juin 2020 - Un homme de 70 ans a été condamné jeudi en audience de juge unique à six mois de prison avec sursis pour des violences commises sur deux vigiles de l’agence OPT du front de mer. Le 3 avril 2020 en pleine période de confinement, le septuagénaire s’en était pris aux deux hommes qui avaient refusé de le laisser entrer dans le bâtiment en raison des mesures liées à la Covid-19.



Un ancien gendarme à la retraite a comparu jeudi en audience de juge unique, pour répondre de faits de violence commis à l’encontre de deux vigiles et de deux agents de la Direction de la sécurité publique (DSP). Le 3 avril dernier et alors que tout le Pays était confiné en raison de l’épidémie de Covid-19, l’homme de 70 ans s’était présenté à l’agence de l'Office des postes et télécommunications (OPT) du front de mer où il avait pris rendez-vous afin d’effectuer un retrait de 200 000 Fcfp. Lorsqu’il était arrivé à l’agence, les vigiles lui avaient demandé de patienter puisqu’ils avaient reçu la consigne de ne pas laisser entrer plus de trois personnes au sein du bâtiment.



Face à ce refus, l’ancien gendarme s’était emporté, en affirmant notamment que le coronavirus était une "connerie" et que cette maladie avait été "inventée". L’homme avait ensuite tenté de forcer le passage en portant des coups aux deux vigiles qui avaient fini par le maîtriser. Des agents de la DSP étaient ensuite intervenus pour menotter le mis en cause et l’embarquer "manu militari". Entendue par les policiers, la femme du septuagénaire avait expliqué que son mari lui avait demandé de livrer une certaine version des faits. Demande qu’elle avait refusée en affirmant qu’elle ne mentait pas et qu’elle n’"avait pas été élevée" comme cela.