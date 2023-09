Un an ferme pour le pointeur au laser

Tahiti, le 14 septembre 2022 – Le tribunal correctionnel a condamné jeudi un jardinier de 30 ans qui était poursuivi pour avoir pointé un laser en direction d'un avion arrivant de Rangiroa. Le prévenu, qui a expliqué qu'il voulait s'“amuser”, a écopé d'un an de prison ferme.



Le 10 septembre, vers 19 heures, la brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) a été informée par le pilote d'un ATR d'Air Tahiti qu'un laser venait d'être pointé sur le cockpit de l'appareil alors que ce dernier entamait sa descente vers l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Plus tôt dans la journée, des mūto’i de la commune de Pirae avaient déjà été visés par un laser pendant qu'ils effectuaient une tournée.



Interpellé par les policiers municipaux alors qu'il se cachait dans des buissons, l'auteur des faits a été présenté en comparution immédiate, jeudi, pour répondre d'“entrave à la circulation d'un aéronef”. Ce père célibataire d'un enfant en bas âge, déjà condamné à neuf reprises principalement pour des vols, a expliqué à la barre qu'il avait acheté l'objet sur Facebook et qu'il l'avait pointé en direction de l'avion car il trouvait cela “amusant”. Face à cette extrême légèreté, le président du tribunal lui a fait remarquer qu'il aurait “pu tuer 80 personnes” juste car il voulait “s'amuser” avec l'objet.



“Phase critique”



Le pilote qui se trouvait dans le cockpit est ensuite venu témoigner des graves conséquences induites par les lasers lorsqu'ils sont projetés sur les cabines de pilotage. “Le risque, c'est l'aveuglement dans la phase critique d'atterrissage. Cela peut paraître anodin, mais si l'on a le malheur de regarder le rayon, on peut subir des dommages corporels.” Rappelant que ces faits arrivaient “fréquemment”, le pilote a invoqué la nécessité de “faire interdire l'importation de ce genre de lasers”. L'avocate de la compagnie Air Tahiti qui a demandé à se constituer partie civile dans ce dossier, Me Maya Neti Piriou, a succédé au pilote pour dénoncer “la recrudescence de ce genre de comportement” qui présente de “réels enjeux de sécurité” dont les “gens ne semblent pas prendre conscience”.



Même constat du côté du procureur de la République qui a assuré lors de ses réquisitions qu'il y avait eu une réelle entrave de la circulation de l'aéronef, puisque les deux pilotes ont été “perturbés durant une phase critique”. Un an de prison ferme a été requis contre le prévenu. Pour la défense de ce dernier, Me Sylvain Fromaigeat est revenu lors de sa plaidoirie sur la personnalité de l'intéressé, un homme “frustre” qui a eu un “geste crétin” dont il n'a pas “identifié le potentiel de dangerosité”. “C'est une démarche d'enfant. Il a acheté ce laser comme on achète un jouet. Lorsqu'il a vu que ce laser atteignait le cockpit, il l'a immédiatement éteint.”



Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement suivi les réquisitions du parquet en condamnant le prévenu à un an de prison ferme.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 14 Septembre 2023 à 19:20 | Lu 149 fois