Un an ferme pour le danger public de Bora Bora

Tahiti, le 24 octobre 2022 – Sortie de prison en avril dernier après avoir été condamnée à un an de prison ferme pour des délits routiers, une femme de 53 ans a de nouveau été jugée lundi pour conduite sans permis sous l'emprise de l'alcool et mise en danger de la vie d'autrui. Elle a été condamnée à deux ans de prison dont un avec sursis. Le tribunal a également prononcé son maintien en détention.



Alors qu'un jeune scootériste a perdu la vie le 21 octobre après avoir été percuté par un automobiliste qui avait bu, le tribunal correctionnel a jugé, lundi, une multirécidiviste de 53 ans. Les faits pour lesquels la quinquagénaire était jugée s'étaient déroulés le 21 octobre dernier vers 9 heures du matin, non loin de la paroisse Saint-Pierre Célestin à Bora Bora. La conductrice, qui n'a pas de permis de conduire, avait pris le véhicule de son compagnon après avoir bu deux packs de bière à elle seule. Sous les yeux des mutoi qui patrouillaient sur la route, elle s'était déportée sur la voie de gauche alors qu'un scooter arrivait dans le sens inverse. Le conducteur du deux-roues avait réussi à éviter la voiture en se déportant lui-même sur le bas-côté de la route.



Interpellée par les gendarmes, la conductrice, “très agitée”, avait été soumise à une prise de sang qui avait révélé un taux d'alcoolémie d'un gramme par litre de sang. Elle avait passé la journée entière en cellule de dégrisement avant de pouvoir être entendue sur les faits dont elle ne se souvenait absolument pas. Tel que l'a rappelé la présidente du tribunal lundi, la prévenue est sortie de prison en avril dernier après avoir purgé un an de prison ferme pour conduite sans permis sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants.



“Un mort de plus”



C'est donc en état de récidive légale que cette femme, dont le casier judiciaire fait état de très nombreuses condamnations dont certaines pour violences, a été jugée lundi. Malgré les nombreuses questions de la présidente qui a vainement tenté de lui faire prendre conscience de son irresponsabilité, la prévenue a juste indiqué qu'elle reconnaissait les faits. Alors que 29 personnes sont mortes depuis le début de l'année 2022 en Polynésie, le procureur de la République a rappelé que le scootériste avait dû se déporter pour éviter la chauffarde, sans quoi il y aurait eu “un mort de plus alors qu'il y en a déjà beaucoup trop”. Trois ans de prison dont 18 mois de sursis ont été requis contre la quinquagénaire.



Pour la défense de la prévenue, Me Isabelle Nougaro a soulevé la “vraie problématique d'alcoolisme” de sa cliente qui a “essayé de s'en sortir” mais qui n'y est pas parvenue en raison de “problèmes personnels”.Concédant qu'il n'y avait rien à ajouter sur les faits de conduite sans permis sous l'empire d'un état alcoolique, elle a cependant demandé au tribunal de relaxer sa cliente pour la mise en danger de la vie d'autrui. Elle a ainsi expliqué que cette qualification appelait un élément “intentionnel” alors que la prévenue ne se souvenait même pas des faits. Après en avoir délibéré, le tribunal n'a pas suivi ce raisonnement et a condamné la quinquagénaire pour les trois chefs desquels elle était poursuivie. La multirécidiviste a écopé de deux ans de prison dont un avec sursis assortis du maintien en détention. Elle devra aussi se faire suivre par un addictologue.

