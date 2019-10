Un an ferme pour agression sexuelle sur sa compagne

Papeete, le 29 octobre 2019 - Adepte de certaines pratiques qu'il imposait à sa conjointe, un homme a été jugé hier matin pour agression sexuelle par le tribunal correctionnel de Papeete. L'homme a été condamné à quatre ans de prison, dont un an ferme, assorti d’une mise à l’épreuve et à lui verser 200 000 Fcfp pour préjudice moral.



“Je n'osais plus rentrer à la maison le soir après le travail, car j'avais trop peur qu'il m'impose ses pratiques sexuelles”, explique la femme venue témoigner à la barre contre son ancien compagnon. L'homme comparaissait hier matin devant le tribunal correctionnel de Papeete pour agression sexuelle sur sa compagne, avec qui il est resté une dizaine d'années. Le couple est depuis séparé.

Au départ, tout allait plutôt bien pour ce couple qui se connait depuis longtemps, jusqu'au jour où l'homme décide d'imposer à sa conjointe de nouvelles pratiques sexuelles.

De septembre 2017 à janvier 2018, l'homme va soumettre sa conjointe, environ un jour sur deux à ses nouvelles pratiques, mais elles ne les supportent pas et le lui dit.