Un américain mis en examen pour viol

PAPEETE, le 22 novembre 2018 - L'individu, transféré de Raiatea à Papeete, a été présenté devant un juge d'instruction ce jeudi. Il a été mis en examen pour des viols qui auraient été commis sur sa propre femme. Dans l'attente d'une nouvelle comparution devant le juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire.



Le mis en cause, de nationalité américaine, avait été arrêté suite à une plainte déposée par sa femme et mère de leurs deux enfants, elle-même originaire de Raiatea. Face aux enquêteurs, elle s'était dite victime de viols conjugaux et de harcèlement moral.



L'homme, qui nie totalement les faits, a été présenté ce jeudi devant un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour viol et harcèlement moral. Pour préparer sa défense, il a demandé un débat différé devant le juge des libertés et de la détention. Dans l'attente de ce débat, il a été placé en détention provisoire.