Un agresseur sexuel récidiviste condamné à 7 ans ferme

Après avoir fait des déclarations changeantes durant l'instruction de ce dossier, l'homme a fermement nié les faits à la barre du tribunal correctionnel mardi. Jugé en état de récidive légale, il a expliqué aux magistrats qu'il contestait entièrement les faits qui lui étaient reprochés en affirmant qu'il était victime d'un complot destiné à lui extorquer de l'argent. "Mais vous avez une fortune personnelle ?", lui a demandé le président du tribunal. "Zéro", a répondu le prévenu, se rendant visiblement compte que sa théorie battait de l'aile.





"Dieu est seul juge" a continué le quinquagénaire avant que le magistrat ne le renvoie à la réalité : "Présentement, vous avez trois magistrats en face de vous et il est possible que nous intervenions avant dieu, soit en fin de matinée". Ce à quoi le prévenu a simplement affirmé qu'il était "innocent". Une innocence contestée tour à tour par les conseils des victimes, Mes Dubois et Da Silveira pour lesquels les dénégations du mis en cause s'opposent aux déclarations "constantes" et "fluides" des parties civiles