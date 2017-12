Un "agent nord-coréen" inculpé en Australie pour tentative de trafic

Sydney, Australie | AFP | dimanche 16/12/2017 - Un Australien accusé d'être un "agent nord-coréen" a été inculpé pour avoir tenté de vendre des composants de missile et du charbon nord-coréen au marché noir international afin de lever des fonds au profit de Pyongyang, en violation des sanctions de l'ONU, a annoncé la police australienne dimanche.



L'homme de 59 ans, d'origine coréenne et naturalisé australien, a été placé en détention provisoire, a précisé la police fédérale. Si ses efforts avaient été couronnés de succès, il aurait recueilli "des dizaines de millions de dollars" au bénéfice de la Corée du Nord.

Le commissaire adjoint Neil Gaughan a refusé de préciser qui étaient les acheteurs internationaux potentiels, individus ou entités, mais a déclaré qu'aucun "gouvernement ou responsables gouvernementaux" n'étaient concernés par la tentative de trafic.

L'homme est soupçonné d'avoir tenté de vendre une unité de production de missiles balistiques de même que des plans de construction de missiles, des composants, des logiciels et l'expertise technologique nord-coréens.

"Cet homme est un agent fidèle de la Corée du Nord, il croyait agir dans un but purement patriotique", a ajouté le commissaire Gaughan. Le suspect, identifié par la presse comme étant Chan Han Choi, était en contact avec de hauts responsables nord-coréens.

La Corée du Nord est frappée de sanctions très dures visant à la priver de ses ressources en raison de ses programmes balistique et nucléaire interdits.

Le suspect, qui vit en Australie depuis 30 ans, utilisait des services de messagerie cryptés pour tenter d'organiser ses trafics.

Il est également soupçonné d'avoir tenté de vendre du charbon nord-coréen à des entités en Indonésie et au Vietnam.

Il est sous le coup de six chefs d'inculpation et risque dix ans de prison. Les policiers n'ont pas exclu d'autres poursuites, disant enquêter sur une tentative potentielle de trafic de pierres précieuses.

C'est la première fois qu'un suspect est inculpé en Australie aux termes de la loi sur les armes de destruction massive et pour violation des sanctions du conseil de sécurité de l'ONU.

"On n'a jamais rien vu de tel sur le sol australien", a souligné le commissaire Gaughan. Les enquêteurs ont commencé à s'intéresser à son cas cette année après avoir reçu une information "d'autorités policières étrangères", a-t-il ajouté, sans autre précision.

"C'est une arrestation très importante, les chefs de poursuites sont très graves", a réagi le Premier ministre Malcolm Turnbull. "La Corée du Nord est un régime dangereux, criminel et irresponsable qui menace la paix dans la région. Il est vital que toutes les nations appliquent les sanctions" contre la Corée du Nord.

Ces derniers temps, la Corée du Nord a multiplié les tirs de missiles et les essais nucléaires, suscitant de grandes inquiétudes au sein de la communauté internationale.