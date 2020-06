Un agent de la DSP condamné pour abus de confiance

Dossier « particulier » pour l’avocat de la plaignante, Me Bouyssié, qui a relevé que le policier avait déjà un casier judiciaire malgré sa profession mais qui a également concédé qu’il avait reçu un traitement procédural « particulier ».



« Ce n’est pas une vengeance du directeur de la DSP qui arrive aujourd’hui à la barre du tribunal mais ce sont mes poursuites car ce policier a déjà des antécédents », a affirmé le procureur de la République avant de requérir quatre mois avec sursis et une amende de 100 000 Fcfp.



Pour la défense du policier, Me Mestre s’est indigné du fait que ce dossier puisse se retrouver devant un tribunal correctionnel : « Mais que faisons-nous là ? Si la plaignante était là, elle-même se le demanderait ! » Selon l’avocat, le « traitement infligé » au prévenu a été « hors-normes » au regard des faits qui lui sont reprochés : « Il a été placé en garde à vue devant ses propres collègues et aurait largement pu être entendu dans le cadre d’une audition libre.»



Le policier a finalement été condamné à trois mois de prison avec sursis. Le tribunal a également refusé la demande de non-inscription de la condamnation sur son casier judiciaire.