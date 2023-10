Un Xterra 5 étoiles à Moorea

Tahiti, le 19 octobre 2023 - Les récents doubles champions du monde de Xterra, Arthur Serrières et Solène Billouin, seront au départ, samedi à Opunohu, de la 8e édition du Xterra Tahiti. Ce casting 5 étoiles est complété, entre autres, par l'Espagnol Ruben Ruzafa, triple champion du monde de la discipline, par le Danois Jens Emil Nielsen et par un autre Français, Arthur Forissier.



C'est un joli tour de force qu'ont réussi le VSOP et son président, Jean-Michel Monot, pour la 8e édition du Xterra Tahiti. Ce samedi à Opunohu, sur la ligne de départ du triathlon M (1,5 km de natation, 34 km de VTT et 10 km de trail), on retrouvera ce qui se fait de mieux au monde dans la discipline. Tout juste auréolés de leurs deuxièmes sacres mondiaux, décrochés en Italie le mois dernier, Arthur Serrières et Solène Billouin ont accepté de s'aligner ce week-end sur la course.



“En fin de saison, finir sur cette course à Tahiti, c'est incroyable”, a déclaré Arthur Serrières, vainqueur il y a deux ans à Moorea. “Je suis venu cette année avant tout pour profiter. Mais même si je suis venu à la ‘cool’, je vais quand même tout donner pour essayer de faire honneur à l'organisation qui m'a invité. On se doit de jouer le jeu au maximum.” “Pour venir ici, on m'a un peu réveillée pendant ma coupure”, s'amuse de son côté Solène Billouin, qui prendra part à son premier Xterra Tahiti. “On a une carte de tous les Xterra du monde et je connaissais évidemment celui de Tahiti. On est en fin saison sur le tour mondial et c'est ce qui nous permet d'être présents pour cette édition. On fait aussi du Xterra pour ça, pour découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Et c'est beau de voir ici la relation que la population entretient avec la nature.”

164 partants sur le triathlon M Avec les deux champions français, d'autres références du triathlon nature ont également répondu présentes. À commencer par l'Espagnol Ruben Ruzafa, triple champion du monde de Xterra. Le Danois Jens Emil Nielsen, troisième des derniers Mondiaux, est également présent. Et ce casting 5 étoiles est complété par un autre Tricolore, Arthur Forissier, vice-champion du monde en 2022. Ce dernier se remet d'une blessure à la clavicule survenue en juin dernier. “Je viens ici pour me tester et voir si tout va bien et si le chirurgien a bien fait son travail”, sourit le triathlète. “Je suis hyper surpris qu'il y ait un si beau plateau sur la course. Ça va être cool parce qu'on va se confronter à ce qu'il se fait de mieux dans la discipline. Et puis c'est incroyable de pouvoir courir ici, à Moorea.”



Aux côtés de toutes ses “stars”, ils seront 164 athlètes à prendre le départ, samedi, du triathlon M dans la baie de Opunohu. “Un record pour cette course”, a précisé Jean-Michel Monot. Les Jean-Marc Rimaud, Damien Troquenet ou encore Thomas Lubin, les meilleurs locaux sur les dernières éditions du Xterra Tahiti, tenteront de tirer leur épingle du jeu. “Il y aura du combat, samedi. Les meilleurs des Mondiaux sont là. C'est l'édition la plus relevée et ça sera vraiment cool à regarder, je crois”, a prévenu Arthur Serrières. Rendez-vous donc samedi à Opunohu pour assister au spectacle.

Les départs retardés et le fast track annulé Il y aura du monde dans la baie de Opunohu ce week-end. En plus des quelque 300 athlètes attendus pour le Xterra, plus de 5 000 croisiéristes sont annoncés samedi et dimanche à Moorea, sur les paquebots Norwegian Spirit et Ovation of the Seas. En conséquence, le VSOP a décidé de décaler d'une heure le départ du triathlon M de samedi. Ce dernier partira donc à 11h30, au lieu de 10h30, sur quasiment le même parcours que les précédentes éditions. À savoir 1,5 km de natation dans la baie de Opunohu, à enchaîner ensuite avec 34 km de VTT et 10 km de trail dans les champs d'ananas et un passage sur le Belvédère de Moorea.



Le fast track ou short track¸ discipline spectaculaire, prévu dimanche est annulé. Néanmoins, le triathlon XS est maintenu.





