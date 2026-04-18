

Un Trophée de l’amiral qui grandit

Tahiti, le 4 mai 2026 - Le week-end des 16 et 17 mai aura lieu le traditionnel Trophée de l’amiral, organisé par les Forces armées en Polynésie française. Pour sa 23e édition, l’événement évolue et accueille une nouvelle épreuve : la course à pied. Après l’intégration du vélo l’année dernière, en plus de la traditionnelle course de va’a, cet événement permet de rassembler encore davantage les forces armées et la population autour de valeurs communes.





C’est devenu un rendez-vous phare du calendrier sportif polynésien. Déjà incontournable dans la saison de va’a, il fait désormais partie des épreuves majeures du cyclisme local. Depuis 23 éditions, le Trophée de l’amiral s’impose comme une compétition reine au Fenua. D’abord avec son épreuve de va’a, puis, depuis l’année dernière, avec l’ajout d’une course de vélo. Une volonté affirmée des Forces armées en Polynésie française de se rapprocher encore davantage de la population. L’armée est une entité respectée sur le territoire et les responsables de cet événement souhaitent continuer à ouvrir leurs portes par le biais du sport. “Nous avons décidé d’augmenter le format de cet événement sur deux journées pour en faire un véritable moment sportif et populaire. L’objectif étant de rassembler les militaires, les familles, mais aussi l’ensemble de la population polynésienne autour de valeurs communes comme l’effort, la cohésion et le dépassement de soi”, explique le capitaine Ludovic.



D’où la volonté d’intégrer une nouvelle discipline qui permettra à une autre catégorie de sportifs, novices ou confirmés, de participer à ce week-end sportif. “On voulait encore plus ouvrir le Trophée à la population, car le lien qui existe entre nous et les gens est très important et nous tenons à le renforcer. La course à pied est un sport universel que tout le monde peut pratiquer. Nous nous sommes rapprochés du club de l’AS Aorai et de la Fédération polynésienne d’athlétisme, qui nous ont aidés sur ce projet dans les démarches administratives et techniques. Sans eux, cela aurait été compliqué de l’organiser”, souligne le premier maître Marco, responsable de cette discipline. Une course à pied ouverte à tous, puisqu’un parcours enfant viendra compléter les distances de 5 km et 10 km pour les plus grands.

Trois tracés de va’a Toujours dans cette volonté d’ouverture, le parcours de va’a mélangera Élite, Open et Para va’a sur trois tracés : un de 22 km, un de 18 km et un de 2,5 km. “Ce sont les mêmes parcours que l’année dernière. Cela permet à un maximum d’équipes de venir et de choisir le niveau sur lequel elles souhaitent évoluer. La boucle de 2,5 km sera dédiée au para va’a et aux Amazones du Pacifique”, précise le premier maître Loïc, en charge de l’organisation de la course.



Pour sa deuxième année consécutive, l’épreuve de vélo prend de l’ampleur. Même si les parcours restent les mêmes et sont ouverts aux plus grands comme aux plus petits, la mise en place d’une course réservée aux femmes était primordiale pour le commandant Emmanuel, en charge de l’épreuve de cyclisme. “Nous avons mis en place, sur le petit parcours, une épreuve pour les femmes car nous avions la volonté de promouvoir et de développer l’identité du sport féminin. Il n’y a pas beaucoup de courses pour les femmes, donc cela va leur permettre de se montrer. Le vélo féminin sera présent aux Jeux du Pacifique et elles ont besoin de compétitions pour s’entraîner et performer.”



Les inscriptions sont encore possibles pour participer à ces trois courses et vivre pleinement un week-end de sport et de partage.

Rédigé par Manu Rodor le Lundi 4 Mai 2026 à 20:18 | Lu 199 fois



