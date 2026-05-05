Le chauffeur du semi-remorque positif à l’alcool

Tahiti, le 21 mai 2026 - Le conducteur du semi-remorque impliqué dans le gigantesque embouteillage qui a paralysé Punaauia, mercredi, était sous l’emprise de l’alcool.
Le conducteur du semi-remorque transportant un conteneur qui s’est encastré mercredi dans le tunnel routier de la mairie de Punaauia vers 11h20 a été testé positif à l’alcoolémie selon des informations que confirme jeudi le parquet de Papeete. L'homme a été placé en garde à vue. Une enquête est pour déterminer les circonstances exactes qui ont conduit à cet incident.
Mercredi à la mi-journée, l’obstruction du tunnel routier de Punaauia avait provoqué un gigantesque embouteillage qui avait paralysé la circulation impliquant plusieurs milliers d’usagers de la route.
Le conducteur du semi-remorque transportant un conteneur qui s’est encastré mercredi dans le tunnel routier de la mairie de Punaauia vers 11h20 a été testé positif à l’alcoolémie selon des informations que confirme jeudi le parquet de Papeete. L'homme a été placé en garde à vue. Une enquête est pour déterminer les circonstances exactes qui ont conduit à cet incident.
Mercredi à la mi-journée, l’obstruction du tunnel routier de Punaauia avait provoqué un gigantesque embouteillage qui avait paralysé la circulation impliquant plusieurs milliers d’usagers de la route.