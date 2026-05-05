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Le chauffeur du semi-remorque positif à l’alcool


©23.6 Radio Tahiti
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Tahiti, le 21 mai 2026 - Le conducteur du semi-remorque impliqué dans le gigantesque embouteillage qui a paralysé Punaauia, mercredi, était sous l’emprise de l’alcool.
 
Le conducteur du semi-remorque transportant un conteneur qui s’est encastré mercredi dans le tunnel routier de la mairie de Punaauia vers 11h20 a été testé positif à l’alcoolémie selon des informations que confirme jeudi le parquet de Papeete. L'homme a été placé en garde à vue. Une enquête est pour déterminer les circonstances exactes qui ont conduit à cet incident.
 
Mercredi à la mi-journée, l’obstruction du tunnel routier de Punaauia avait provoqué un gigantesque embouteillage qui avait paralysé la circulation impliquant plusieurs milliers d’usagers de la route.

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 21 Mai 2026 à 10:19 | Lu 2107 fois
           


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