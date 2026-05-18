

Inquiétudes dans l’entourage d’Oscar Temaru

Tahiti, le 5 juin 2026 - Après une hospitalisation de plusieurs jours, la semaine dernière, le leader indépendantiste et tāvana de Faa’a, Oscar Temaru, est aujourd’hui entouré des siens et se repose. Dans son entourage, nombreux sont ceux qui mettent cette dégradation de l’état de santé du leader indépendantiste sur le compte des divisions qui secouent le Tavini Huiraatira.



Après plus d’une semaine d’hospitalisation, le leader indépendantiste Oscar Temaru est sorti de l’hôpital en début de semaine dernière après avoir été l’objet de plusieurs examens médicaux. Des examens de “routine” qui devaient être faits bien avant la campagne pour les municipales, rassurent ses proches. Selon nos informations, les deux anciens présidents du Pays, Gaston Flosse et Édouard Fritch, se sont rendus à son chevet lors de ce séjour hospitalier.



“Pas d’inquiétude, ça va mieux maintenant”, minimise-t-on dans son entourage. “Il est à la maison. Il se repose. Mais le simple fait de ne pas travailler, c'est la fin du monde pour lui (…). On lui a dit que s’il ne se repose pas, son état ne va pas s’améliorer et on risque même de le perdre.”



Mais nombreux sont les proches du leader indépendantistes qui mettent cette dégradation de l’état de santé d’Oscar Temaru sur le compte de la division qui a plombé la majorité Tavini à Tarahoi, elle-même le reflet d’une scission profonde au sein du parti politique : “On le voyait bien qu’il était fatigué. Il ne dormait plus. Et en plus, émotionnellement, c’était dur pour lui avec tout ce qui se passe politiquement entre le parti et Moetai Brotherson. Cela ne l’aide pas du tout.”



Rappelons qu’en mars 2023, les tensions existaient déjà au sein du parti bleu ciel, notamment après l’annonce par Moetai Brotherson de sa candidature à la présidence du Pays. Certains avaient même fait état d’un “chantage” “dur à avaler” lorsque durant un conseil fédéral du parti, la veille du congrès de 2023, Oscar Temaru avait déclaré : “Je voudrais bien préciser à tout le monde que si Moetai Brotherson ne se présente pas comme président du Pays, il ne va pas non plus être candidat aux Raromata’i.”



Le leader indépendantiste coincé dans cet étau politico-familial, Tony Géros avait résumé que “quand on prend une décision, il y a une partie de la décision qui fait partie de la raison et une partie de la décision qui fait partie du cœur. Et [Oscar Temaru] est balancé entre les deux.” Un membre du Tavini présent s'était élevé : “On ne peut pas fonctionner au chantage. Qu’est-ce que ce sera quand on sera à la tête du Pays ?” Après plus d’une semaine d’hospitalisation, le leader indépendantiste Oscar Temaru est sorti de l’hôpital en début de semaine dernière après avoir été l’objet de plusieurs examens médicaux. Des examens de “routine” qui devaient être faits bien avant la campagne pour les municipales, rassurent ses proches. Selon nos informations, les deux anciens présidents du Pays, Gaston Flosse et Édouard Fritch, se sont rendus à son chevet lors de ce séjour hospitalier.“Pas d’inquiétude, ça va mieux maintenant”, minimise-t-on dans son entourage. “Il est à la maison. Il se repose. Mais le simple fait de ne pas travailler, c'est la fin du monde pour lui (…). On lui a dit que s’il ne se repose pas, son état ne va pas s’améliorer et on risque même de le perdre.”Mais nombreux sont les proches du leader indépendantistes qui mettent cette dégradation de l’état de santé d’Oscar Temaru sur le compte de la division qui a plombé la majorité Tavini à Tarahoi, elle-même le reflet d’une scission profonde au sein du parti politique : “On le voyait bien qu’il était fatigué. Il ne dormait plus. Et en plus, émotionnellement, c’était dur pour lui avec tout ce qui se passe politiquement entre le parti et Moetai Brotherson. Cela ne l’aide pas du tout.”Rappelons qu’en mars 2023,notamment après l’annonce par Moetai Brotherson de sa candidature à la présidence du Pays. Certains avaient même fait état d’un “chantage” “dur à avaler” lorsque durant un conseil fédéral du parti, la veille du congrès de 2023, Oscar Temaru avait déclaré : “Je voudrais bien préciser à tout le monde que si Moetai Brotherson ne se présente pas comme président du Pays, il ne va pas non plus être candidat aux Raromata’i.”Le leader indépendantiste coincé dans cet étau politico-familial, Tony Géros avait résumé que “quand on prend une décision, il y a une partie de la décision qui fait partie de la raison et une partie de la décision qui fait partie du cœur. Et [Oscar Temaru] est balancé entre les deux.” Un membre du Tavini présent s'était élevé : “On ne peut pas fonctionner au chantage. Qu’est-ce que ce sera quand on sera à la tête du Pays ?”

Visites filtrées et restreintes Depuis, le parti a explosé et l’état de santé d’Oscar Temaru s’est dégradé. Maintenu au repos après son hospitalisation, le leader indépendantiste est en convalescence, à l’écart, et son entourage filtre les visiteurs afin de le préserver d’une éventuelle contamination “ou je ne sais quelle autre maladie, surtout qu’il est très, très, fatigué”, assure l’entourage proche.



Raison aussi pour laquelle la famille du leader indépendantiste a décidé de ne pas le ramener chez lui à Faa’a dans l’immédiat mais chez un des membres de la famille. “Là, il est entouré de tous ses enfants ainsi que de tous ses mo’otua. Au moins, il va vraiment pouvoir profiter de ses mo’otua”, se réjouit-on.



“Il a surtout besoin de beaucoup de repos pour pouvoir récupérer au plus vite, car c’est vrai qu’il est très malade et surtout très fatigué : il ne tient plus vraiment lorsqu’on lui parle. Il s’endort.” Certains ajoutent même que grâce au fait d’être entouré de ses proches, “il est beaucoup plus sérieux, surtout pour la prise de ses médicaments. De toute façon, il n’a pas trop le choix et il ne peut pas faire autrement.”



Le tāvana de Faa’a et leader du parti indépendantiste Oscar Temaru prévoit de revenir au-devant de la scène politique locale d’ici deux à trois semaines. En attendant, la seule réponse qu’il donne aux nombreuses personnes inquiètes pour sa santé est que “cela ne dépend pas de [lui] mais bien de Celui qui est là-haut”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 8 Juin 2026 à 05:00 | Lu 821 fois



