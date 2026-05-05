

“On ne veut plus de Julien Mai, on veut garder Alpha Ioane”

Tahiti, le 20 mai 2026 - Les habitants de Makatea sont contre le retour de Julien Mai aux manettes de la commune, comme en a conclu le rapporteur du tribunal administratif la semaine dernière. Ils veulent garder leur tāvana, Alpha Ioane, qui a été élu à Makatea avec une large majorité. Une pétition est en cours et déjà près de soixante électeurs l’ont signée sur les 100 que compte Makatea. “On ne va pas faire voler les chaises mais on va manifester notre mécontentement.”



La décision du rapporteur public du tribunal administratif du 12 mai dernier relative à l’annulation de l’élection d’Alpha Ioane en tant que tāvana de Makatea et la proclamation de Julien Mai à sa place a mis la population et notamment les électeurs de cet atoll en colère. Une pétition pour garder Alpha Ioane au pouvoir circule depuis vendredi dernier à Makatea.



Pour rappel, plusieurs recours avaient été déposés, dont un par Julien Mai qui figurait sur la liste de Tahuhu Maraeura, élu à Rangiroa, et qui dénonçait la double inscription d’Hélène Manafenuaroa dont une des listes, Na motu e maha, menée par Hiria Teheiura pour l’ensemble de la commune de Rangiroa et représentée par Alpha Ioane sur la commune associée de Makatea, où il a obtenu l’unique siège. Dans sa décision, le rapporteur public expliquait que cette liste “aurait dû être écartée de la répartition des sièges” car elle n’a pas obtenu les 5 % de suffrages exprimés. La décision du rapporteur public du tribunal administratif du 12 mai dernier relative à l’annulation de l’élection d’Alpha Ioane en tant que tāvana de Makatea et la proclamation de Julien Mai à sa place a mis la population et notamment les électeurs de cet atoll en colère. Une pétition pour garder Alpha Ioane au pouvoir circule depuis vendredi dernier à Makatea.Pour rappel, plusieurs recours avaient été déposés, dont un par Julien Mai qui figurait sur la liste de Tahuhu Maraeura, élu à Rangiroa, et qui dénonçait la double inscription d’Hélène Manafenuaroa dont une des listes, Na motu e maha, menée par Hiria Teheiura pour l’ensemble de la commune de Rangiroa et représentée par Alpha Ioane sur la commune associée de Makatea, où il a obtenu l’unique siège. Dans sa décision, le rapporteur public expliquait que cette liste “aurait dû être écartée de la répartition des sièges” car elle n’a pas obtenu les 5 % de suffrages exprimés.

“Manifester notre mécontentement quant à la décision du rapporteur” Nadège est une habitante de Makatea. Elle explique qu’elle a appris la nouvelle en se rendant à l’infirmerie, à la mairie et en allant faire ses courses. “J’ai rencontré 2-3 personnes par-ci, 2-3 personnes par-là, qui m'ont relaté les conclusions du rapporteur, et qui ont manifesté leur mécontentement quant à cette décision. Et dans la discussion, on a décidé de faire une pétition. Et du coup, j'ai monté une pétition que j'ai fait circuler (…). Certains sont restés sur leur position (…) mais la population, en général, et même plus que ce que le scrutin avait apporté, a adhéré à cette pétition.”



Cette dernière assure avoir rencontré Julien Mai. “Je suis pour la transparence, donc évidemment, je suis allée vers lui (…) Il a pris ça, on va dire, comme Julien ! Comme d'habitude, tout va bien dans le milieu des mondes. Il m'a soutenue et m'a dit ‘fais ce qu'il y a à faire’.”



Nadège explique que le but de cette pétition est surtout de “manifester notre mécontentement quant à la décision du rapporteur”. Elle ajoute que la population de Makatea aimerait “avoir plus d’éclaircissements”. Elle rappelle que le tāvana de Rangiroa, Tahuhu Maraeura, interpellé avant les élections par une administrée, leur aurait dit qu’“il prendrait le maire qui sortirait gagnant des urnes à Makatea car c’est le choix de la population. Et c'est ce qui s'est passé, tout a été fait, à mon sens, dans les règles, ça a été validé par le haut-commissariat et par le conseil municipal. En plus, Alpha Ioane fait partie du conseil municipal donc on ne comprend pas. C’est cette méconnaissance qui nous a amenés à pétitionner.”

“C’est une injustice, la population a voté pour un changement” Heirava, qui a soutenu Alpha Ioane lors de la campagne électorale, assure que la conclusion du rapporteur “a été très dure pour nous et on veut partager notre ressentiment. C’est une injustice, la population a voté pour un nouveau maire et un changement, c'est énorme la différence de voix entre eux deux”.



Cette dernière rappelle qu’Alpha Ioane a devancé le maire sortant de près du double de voix. En effet, il a obtenu 48 voix contre 27 pour Julien Mai sur 100 électeurs inscrits.



Ils sont nombreux à espérer que leur action “fonctionne et qu’on va nous entendre (…). Je sais qu'il y en aura qui seront en colère et qui vont peut-être vouloir faire des choses, mais on va essayer d’éviter les conflits”, ajouter la jeune fille.



De son côté, Tupuhina, candidate également lors des municipales à Makatea, assure qu’il y a eu “un vote populaire en faveur d'Alpha Ioane”. Elle ajoute que lorsque la pétition est sortie, “j'ai refusé de la signer” estimant qu’Alpha Ioane était trop jeune.



“Ce ne sont que des préjugés et je m'en suis rendue compte”, dit-elle ensuite après avoir participé à une réunion organisée par le jeune homme samedi lors de laquelle il a informé les administrés des dossiers qu’il allait porter lors du conseil des ministres délocalisé qui s’est tenu ce mardi à Rangiroa.



“Là, j’ai vu tout le travail que ce jeune maire a fait en peu de temps et j'ai été épatée. C’est un bosseur, une personne réfléchie qui maîtrise ses sujets et là, j'ai reconnu sa compétence, c'était une révélation (…) et on ne peut pas le laisser partir.”

“On va bloquer la porte du bureau pour empêcher Julien d’y entrer” Un électeur de Makatea, Ruben, s’oppose fortement à ce que Julien Mai “revienne”. “On va manifester notre mécontentement, s’il revient comme ça et reprend le trône, ça ne sert à rien qu’on ait voté”. Il demande à ce qu’il y ait “comme un référendum (…) avec la population qui réside sur l'île, oui ou non, voulez-vous le retour de Julien Mai au pouvoir”.



Jacky, le père de Alpha Ioane lui, n’a pas caché sa “déception” et rappelle qu’“il y a eu une flambée des voix” avec 48 % du suffrage obtenu par son fils. “On n’est pas à deux ou trois voix d’écart, c’est un fossé qu’il y a entre Alpha Ioane et Julien Mai, c'est historique à Makatea que Julien se retrouve vraiment derrière.” Il ajoute que “la majorité des jeunes a voulu un changement, c'est une nouvelle époque qui s'ouvre devant nous, nouvelle génération, nouvelle façon de penser, de gérer. Et en peu de temps, Alpha Ioane a réglé beaucoup de problèmes.”



Une habitante de l’île considère même que Julien Mai, “en 30 ans de règne, n'a rien fait pour la population. Et là, en moins de deux mois, le nouveau tāvana a fait beaucoup (…). En plus, il prend en compte ce que la population lui dit et il est à l’écoute.”



“On va bloquer la porte du bureau pour empêcher Julien d’y entrer. On ne veut plus de Julien Mai, on veut garder Alpha Ioane”, dira un autre électeur.

Nadège Électrice de Makatea “Cette liste unique dessert la population de Makatea” “Si on ne nous entend pas, pourquoi ne pas changer cette liste unique parce qu’elle nous dessert complètement. Même si on devait atteindre les 100 % ici à Makatea, jamais on n'aura gain de cause car on ne va jamais atteindre les 5 % de la liste unique parce qu'ici à Makatea, on n'est que 100 inscrits. C’est valable pour Mataiva, Tikehau et Rangiroa parce qu’ils sont nombreux, mais ce n’est pas valable pour nous. Cette liste unique dessert la population de Makatea et ce n’est pas normal. C’est à croire que nous avons voté pour rien en fait si on veut retirer Alpha Ioane à cause de ces 5 % (…). Cette manifestation, c'est aussi pour faire entendre nos voix, et dire que cette liste unique ne nous sert pas et peut-être qu'il va falloir revoir certaines choses (…). Ici, il n’y a que 100 personnes inscrites sur la liste électorale donc on ne pèse vraiment pas lourd (…) mais c'est vrai que suite aux propos de Tahuhu Maraeura qui disait qu’il allait prendre le maire qui est sorti gagnant des urnes, on y a cru jusqu'à ce que le rapporteur donne ses conclusions”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 20 Mai 2026 à 17:12 | Lu 990 fois



