Un Salon pour se préparer une rentrée sportive et ludique

Et parfois, une nouvelle rentrée s'accompagne de changements encore plus forts. Le petit garçon, jadis âgé de 5 ans et maintenant ado, souhaite aller au lycée par ses propres moyens. "Plusieurs auto-écoles seront là, elles proposeront des forfaits intéressants pour passer le permis de conduire. Il y a aura également des exposants de deux-roues, de scooters et même de vélos électriques, car ils se développent actuellement beaucoup ici " , précise la directrice de DB Tahiti.

Une fois les "problèmes" des activités et des transports résolus, les visiteurs pourront s'attaquer à celui des habits en parcourant les stands de vêtements ou d'accessoires. Pendant ce temps-là, leurs petites têtes blondes ou brunes pourront s'adonner aux plaisirs des animations sur place, alternant le bubble foot et le go baby gym, sans oublier bien sûr de s'exercer au sabre laser, très lointain cousin de l'escrime classique !