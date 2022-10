Un Salon du livre au menu appétissant

Tahiti, le 25 octobre 2022 – La 22e édition du Salon du livre se tient du 17 au 20 novembre prochain à la Maison de la culture, en présence de nombreux auteurs du fenua et de l’Océanie. Sur le thème de la nourriture, au menu de la manifestation : des ateliers culinaires et d’écriture, des conférences, des rencontres et un concours de nouvelles sur la thématique “Ma’a, nourritures en 2050… dans nos assiettes”.



Le traditionnel rendez-vous des auteurs du fenua et de tout le Pacifique, c’est du 17 au 20 novembre prochains à la Maison de la culture. La 22e édition du Salon du livre a choisi pour thème “la nourriture”, et toutes ses déclinaisons en termes d’enjeux économiques, sociaux, culturels, de santé publique et de développement durable.



Cette année, si de nombreux auteurs polynésiens participent à ce rendez-vous, quinze auteurs du Pacifique, venus d’Australie, de Hawaii, de Nouvelle-Zélande, de Papouasie Nouvelle-Guinée, sont également attendus. Ce salon est donc l’occasion de rencontrer les auteurs et, pour certains, de découvrir leurs œuvres. Cet événement s’intéresse également à l’éducation puisqu’il prévoit d’accueillir des élèves de plusieurs établissements scolaires, dont 1 600 de Tahiti, Moorea et Huahine, dans le cadre de leur programme pédagogique, en partenariat avec le Centre de lecture et médiathèque et la Direction de l’éducation et de l’enseignement. Trois invités jeunesse seront présents lors des deux journées consacrées aux visites scolaires, à l’ouverture du salon. Des ateliers d’expression orale, écrite, d’illustration et d’artisanat seront également organisés. Enfin, toujours en direction du jeune public, en marge du salon, l’opération “Mon livre à moi” envisage d’offrir un livre à 2 000 jeunes du fenua âgés de 6 à 18 ans. Une cagnotte est ouverte sur le site de la Fondation Anavai pour participer financièrement à ce projet en faisant un don. Le but principal de ces actions est de “faire de la lecture, un plaisir”.

Par ailleurs, en relation avec le thème de cette année, la Direction de l’agriculture est partenaire de l’événement et proposera des ateliers culinaires et des tables rondes. Pour l’administration, l’objectif est de profiter de l’événement pour traiter le sujet de la “transition alimentaire”, avec l’idée de questionner sur la “sécurité alimentaire”. Philippe Couraud, directeur de l’agriculture, a évoqué mardi en conférence de presse la crise sanitaire, afin de souligner les limites posées par la situation d’insularité de la Polynésie française. Mais il a aussi estimé que la variété des produits polynésiens exploitables pourrait suffire à la population.



Résidences d’écriture et workshop



L’année dernière, des résidences d’écritures réservées aux auteurs de Polynésie et d’Océanie déjà publiés ont été mises en place. Le Salon du livre réserve cette année une place spéciale aux auteurs émergents. Des littérateurs en devenir, qui ont un projet mais n’ont jamais été publié. Pour ces porteurs de projet, un workshop d’accompagnement à l’écriture sera animé par Ingrid Astier. Cet atelier collaboratif est baptisé “Écrire en liberté” et réservé aux plus de 18 ans. Il est prévu du 14 au 18 novembre à la Maison de la culture, de 16 heures à 18 heures. Les candidatures pour y participer sont possibles jusqu’au 30 octobre sur le site internet



Concours d’écriture de nouvelles



Chaque année, le Salon du livre organise également un concours d’écriture. Pour cette 22e édition sur le thème de la nourriture, les participants devaient évoquer des solutions innovantes “à travers la cuisine et ses aliments”. La thématique “Ma’a, nourritures, en 2050… dans nos assiettes” s’inscrit dans le Plan climat de la Polynésie française et interroge sur l’autosuffisance alimentaire au fenua dans 30 ans. “Projetez-vous en 2050, rassemblez les ingrédients, faites bouillir votre imagination, parsemez de nombreux mots, mijotez le tout et le tour est joué”, clamait l’invitation à participer.



Trois catégories étaient ouvertes : enfants pour les moins de 11 ans ; jeunes pour les 12 à 17 ans ; et adultes pour les plus de 18 ans. Les participants avaient jusqu’au 20 octobre pour envoyer leur texte. À ce jour, un total de 99 nouvelles a été comptabilisé, dont 67 en catégorie adultes et 32 en catégorie jeunesse. Pour la suite du concours, en amont du Salon du livre, 15 nouvelles ont été retenues par le jury du concours d’écriture. Dans la catégorie Adulte, deux nouvelles seront sélectionnées, dont une pour le prix du public et l’autre pour le grand prix du concours. Quinze nouvelles publiées dans nos colonnes dans nos éditions quotidiennes. Nouvelles pour lesquelles un vote du public est mis en place dès ce mercredi sur le site internet de Tahiti Infos.

Rédigé par Meleana Che Fat le Mardi 25 Octobre 2022 à 17:46 | Lu 698 fois