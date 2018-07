Un Polynésien remporte 30,7 millions Fcfp à l'Euro Millions

PAPEETE, 3 juillet 2018 - Un joueur polynésien remporte 30,7 millions Fcfp au tirage de l'Euro Millions de ce mardi avec les cinq bons numéros et une bonne étoile.



Personne n'a jouée les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles pour le tirage de l'Euro Millions de ce mardi. En revanche, trois parieurs débloquent le gain réservé à la combinaison du deuxième rang, avec cinq bons numéros et une bonne étoile. Ils remportent chacun plus de 30,7 millions Fcfp. L'un d'entre eux a validé sa grille en Polynésie française.



C’est le troisième gros gagnant au fenua en deux semaines après les deux gagnants LOTO® de juin.



• La combinaison gagnante était : numéros 1 - 12 - 15 - 29 - 48 étoiles 03 - 05

• Le montant du gain est de : 30.739.379 Fcfp (pour une mise de 300 Fcfp)

• Le plus grand jeu multi Etats au monde est proposé deux fois par semaine aux 200 millions d’habitants de neuf pays européens (France, Royaume-Uni, Espagne, Luxembourg, Belgique, Suisse, Portugal, Irlande, Autriche). Une vingtaine de millions de grilles sont validées à chaque tirage (mardi et vendredi), et jusqu’à environ 50 millions lors de Jackpot d’un montant Exceptionnel.

• La formule d’Euro Millions propose un jackpot minimum de 2 milliards Fcfp. Ce jackpot augmente à chaque tirage en cas d'absence de gagnant au premier rang jusqu’à atteindre son plafond de 190 millions Euros, soit environ 22,6 milliards Fcfp. Une option ETOILE+ permet quant à elle de gagner dès qu’une bonne étoile est trouvée.

• Le gagnant ou la gagnante a 60 jours pour se présenter au Fare Loto afin de toucher son gain.

• Prochain Jackpot, ce vendredi 6 juillet, d’un montant de 6,5 milliards Fcfp minimum.