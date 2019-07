Un Polynésien gagne 35,7 millions de Fcfp à l'Euromillions

Aucun gagnant en Europe n’a trouvé les 5 bons numéros ainsi que les 2 bonnes étoiles.

3 gagnants en Europe ont trouvé la combinaison du 2 e rang de gain, soit les 5 bons numéros ainsi que 1 bonne étoile. Ils remportent chacun plus de 35,7 millions de Fcfp. L’un d’entre eux est un joueur polynésien.

La grille a été validée en Polynésie (la Pacifique des Jeux communiquera après le paiement du lot le lieu de validation).

La combinaison gagnante était : numéros : 2 - 9 - 20 - 34 - 42 étoiles 06 - 09

Le montant précis du gain est de : 35.711.336 de Fcfp (pour une mise de 300 F.cfp)

Le plus grand jeu multi Etats au monde est proposé 2 fois par semaine aux 200 millions d’habitants de neuf pays européens (France, Royaume-Uni, Espagne, Luxembourg, Belgique, Suisse, Portugal, Irlande, Autriche). Une vingtaine de millions de grilles sont validées à chaque tirage (mardi et vendredi), et jusqu’à environ 50 millions lors de Jackpot d’un montant exceptionnel.

La formule d’Euromillions propose un jackpot minimum de 2 milliards de Fcfp. Ce jackpot augmente à chaque tirage en cas d'absence de gagnant au premier rang jusqu’à atteindre son plafond de 22,6 milliards de Fcfp, soit environ 190 millions d'euros. Une option ETOILE+ permet quant à elle de gagner dès qu’une bonne étoile est trouvée.

Le gagnant ou la gagnante a 60 jours pour se présenter au Fare Loto afin de toucher son gain.

Prochain Jackpot, ce mardi 9 juillet, d’un montant de 9,6 milliards de Fcfp minimum.

Un joueur ayant validé sa participation au tirage du vendredi 5 juillet de l'Euromillions a trouvé les 5 bons numéros et une bonne étoile à ce jeu de hasard. Il remporte plus de 35,7 millions de Fcfp.Il s’agit du deuxième plus gros gain de l’année 2019.