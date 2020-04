Un PC social pour les problèmes familiaux

Tahiti, le 8 avril 2020 - Un poste de crise social a été mis en place pour accompagner les familles rencontrant des situations difficiles dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Il est joignable au 444 111.



Jamais deux sans trois ! En effet, après le PC de crise sanitaire situé dans les anciens locaux de TNAD, le PC de crise économique dans les locaux du Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (Sefi), c’est un tour du PC crise sociale de voir le jour. Il sera situé au rez-de-chaussée du ministère de la Solidarité. L’annonce a été faite par le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou et la ministre de la Famille, Isabelle Sachet, hier en fin de matinée, a-t-on appris par voie de communiqué de la présidence. Ce PC social “va agir pour accompagner les familles rencontrant des situations difficiles dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19”. Tout cela en parallèle de l’action des services et établissements publics tels que le Sefi, la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) et l’Office polynésien de l’habitat (OPH), et de la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Il permettra aux services sociaux d’intervenir en fonction des personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles, pour leur offrir un accompagnement au cas par cas.