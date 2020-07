Un Norvégien bat un record du monde en chantant du Elvis pendant 50 heures

Oslo, Norvège | AFP | samedi 25/07/2020 - Un imitateur norvégien d'Elvis Presley a battu samedi matin à Oslo un record du monde en chantant des titres du "King" pendant plus de 50 heures, lors d'un marathon musical diffusé en direct sur internet.



En 50 heures, 50 minutes et 50 secondes, "Kjell Elvis", nom de scène de Kjell Henning Bjornestad, a pulvérisé de plus de sept heures le précédent record homologué par le Guinness des records. Celui-ci était détenu depuis 16 ans par un Allemand, Thomas "Curtis" Gäthje.



"Je ne le referai plus jamais", a déclaré à la télévision norvégienne NRK le sosie de la star américaine au terme de sa prestation vers 10H50 (08H50 GMT). Il avait commencé à chanter jeudi matin à 08H00 locales dans un bar du centre d'Oslo, en tenue complète d'Elvis.



Selon son manager, il a été recommandé à l'artiste de ne pas forcer sur le café pour traverser notamment deux nuits entières. Smoothies, fruits et barres énergétiques lui ont permis de tenir la distance et de préserver sa voix, un peu éraillée dans les dernières heures.



Bjornestad, 52 ans, avait déjà reçu l'attention des médias internationaux en battant deux fois le record, la dernière fois en 2003 - un marathon de 26 heures à l'époque.



L'artiste avait lancé un appel aux dons sur la page internet de l'événement destiné en partie à la construction d'hôpitaux en Birmanie.