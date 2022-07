Un Mira d'or domine Moorea

Tahiti, le 26 juillet 2022 - Mira a remporté dimanche la coupe communale en battant le champion Tiare Hinano sur le score de 4 buts à 2. Le score était déjà de 2 buts à 1 en faveur de la formation de Papetoai à la pause. Malgré l’égalisation d’Albert Mairau pour Tiare Hinano au retour des vestiaires, Allan Hnyeikone et Mihirau Germain ont scellé la victoire de Mira en seconde période.



Dimanche dernier s’est jouée à Afareaitu la coupe communale (ou coupe des champions) entre Tiare Hinano, champion cette saison, et Mira, deuxième à l’issue des phases 1 et 2. Malgré la grosse pluie qui s’est abattue sur le stade, les deux meilleures formations de la saison ont d’emblée cherché à faire le jeu. Ce sont les joueurs de Pihaena qui se créés les premières opportunités. L’attaquant Albert Mairau, qui filait vers le but de Mira, s’est écroulé dans la surface de réparation adverse suite à une intervention limite de la défense, sans toutefois que l’arbitre ne bronche (4e). Peu de temps après, la frappe de Gaiz Aroquiame a frôlé le poteau gauche d’Arnaud Bruggmann, le portier de Mira (13e).



Les joueurs de Papetoai ont pour leur part ouvert le score sur leur première occasion avec un coup franc en pleine lucarne de Heiariki Aleonard au quart d’heure de jeu (1-0). Tiare Hinano a toutefois égalisé cinq minutes plus tard lorsque Laurent Thahnaena a repris du plat du pied un centre fuyant de la droite (1-1). Au fil des minutes, Mira est parvenue petit à petit à développer son jeu basé sur la possession. Après une frappe dangereuse de Amadeo Miria (23e), Teheura Tapu, le numéro 10 de Mira, a logiquement donné l’avantage à son équipe peu avant la demi-heure de jeu. Il a bénéficié d’un excellent service d’Allan Hnyeikone pour se retrouver seul face au but adverse et pour tromper Rautea Vongues, le portier de Tiare Hinano (2-1). La formation de Pihaena a tout tenté pour égaliser avant la pause. Après un puissant coup franc de Tuteraimana Teihotua repoussé par Arnaud Bruggmann, Muera Teinauri a pris de vitesse les défenseurs bleus sur son flanc gauche avant de servir Tiaihau Teihotaata qui a raté de peu la balle (38e). Ce même Tiaihau, après une bonne remise d’Albert Mairau, s’est encore retrouvé en bonne position de frappe, mais a tiré à côté du poteau droit de Bruggann (44e). Les deux formations sont finalement rentrées au vestiaire avec ce score de 2 buts à 1 en faveur de Mira.



Mira : deux buts par mi-temps



Dès la reprise de la seconde période, Tiare Hinano est revenu dans la partie grâce à un but d’Albert Mairau. L’attaquant a bénéficié d’un débordement, puis d’une passe en retrait de Muera Teinauri pour marquer du plat du pied (2-2). Cela n’a pas empêché les joueurs de Papetoai de garder la possession et l’ascendant. Après s’être joué des défenseurs mauves par ses dribbles, Allan Hnyeikone a obtenu peu avant l’heure de jeu un coup-franc qu’il a converti lui-même par une puissante frappe à ras de terre (3-2). Les attaquants de Papetoai ont ensuite essayé de tuer le match. A la 63e minute, le gardien de Tiare Hinano a repoussé un tir dangereux de Mihirau Germain dans les pieds d’Allan Hnyeikone, mais ce dernier a complètement raté son tir. C’est ensuite Tane Faarahia, tout juste entré à la pointe de l’attaque de Mira, qui, avec une frappe devant le but adverse, a obligé Rautea Vongues à effectuer un nouveau plongeon pour sauver son équipe (74e). Mihirau Germain a finalement le break dans la minute suivante en s’infiltrant dans la défense adverse, après avoir joué le une-deux avec Amadeo Miria, pour battre à nouveau Rautea Vongues (4-2).

Malgré quelques dernières tentatives de Tiare Hinano, avec notamment un coup-franc dangereux de Tuteraimana Teihotua et une frappe non cadrée de Maui Roberts, Mira finalement tenu sa victoire jusqu’au bout pour soulever la coupe communale de cette saison 2021-2022.

“On a su montrer aujourd’hui qu’on était les meilleurs” Arnaud Bruggmann, président et gardien de but de Mira



“C’était un match très intense avec surtout un mauvais temps. Tiare Hinano a été une équipe difficile à battre pendant toute la saison. On a eu notre seule victoire contre eux lors de la coupe de Polynésie. C’était encore une fois difficile, mais on a su montrer aujourd’hui qu’on était les meilleurs. Tiare Hinano n’a pas démérité et a gardé la première place tout au fil de la saison. Bravo à eux et à nous. On est parti de loin. On a une équipe jeune. On n’avait plus trop de joueurs en début de saison (départs de quelques joueurs formés au club), mais on arrive encore à faire des résultats. On n’a pas de regrets pour cette saison. Il nous a manqué du réalisme à l’attaque pour être champion. Sinon, on a beaucoup de jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans… Tous les anciens et meilleurs joueurs sont partis ailleurs. Je pense qu’on sera beaucoup plus fort et serein l’année prochaine.”

