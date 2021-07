Un Heiva repensé à Taputapuātea

Raiatea, le 6 juillet 2021 – Depuis le 1er juillet, les amateurs de fête populaire et familiale se donnent rendez-vous à Taputapuātea, seule commune de l’île qui a tenu à organiser son Heiva.Des festivités légèrement amputées cette année. En effet, pas de danse mais des stands pour petits et grands et du sport pour retrouver, un peu quand même, la joie du Heiva.



Peut-être par prudence excessive, Uturoa et Tumara’a n’ont pas organisé de Heiva cette année. Seule la commune de Thomas Moutame a tenté l’aventure pour le bonheur de la population, des enfants en particulier. Quel plaisir de retrouver les sensations d’avant Covid, où l’on déambule sans grandes précautions, Raiatea étant une île quasi Covid free.



À la différence des précédentes éditions, pour limiter les attroupements, il n’y a aucun spectacle de danse ou autres manifestations habituelles. Le public, malheureusement, doit se contenter de flâner le long des onze baraques (permanentes qui évitent donc le montage et le démontage traditionnel) pour se restaurer dans les snacks ou les restaurants, se divertir aux jeux ou aux loteries. Les tout-petits peuvent profiter des pāpio, enfin, plutôt des bouées gonflables et autres trampolines.



Le dernier week-end a connu un record d’affluence, à en croire les tenanciers de baraques foraines qui vivent des soirées plus calmes en semaine, mais malgré tout lucratives aux dires des patrons de stands présents. Cela leur permettra d’honorer plus facilement les loyers qui, après une baisse de 50% l’année dernière, ont retrouvé leur niveau d’avant.