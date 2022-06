Un Français tué "dans des combats" en Ukraine, selon Paris

Paris, France | AFP | vendredi 03/06/2022 - Un Français a été tué "dans des combats" en Ukraine, a annoncé vendredi le ministère français des Affaires étrangères, 100 jours après le début de l'invasion russe.



"Nous avons appris la triste nouvelle qu'un Français avait été mortellement blessé dans des combats en Ukraine", a fait savoir le Quai d'Orsay dans une réponse écrite. "Nous présentons nos condoléances à sa famille".



Selon une source sécuritaire interrogée par l'AFP, l'homme était "un combattant parti comme volontaire".



L'identité de cet homme n'a pas été communiquée, ni le lieu où il a péri.



La radio française Europe 1 avait fait état jeudi d'un "premier combattant français" tué en Ukraine, "mortellement blessé par des tirs d'artillerie" dans la région de Kharkiv (nord-est).



"Le jeune homme avait rejoint la Légion internationale de défense ukrainienne et participait aux combats contre l'armée russe", selon Europe 1.



La Grande-Bretagne avait fait état fin avril de la mort d'un de ses ressortissants et de la disparition d'un autre.



Selon les médias britanniques, le tué était un vétéran de l'armée britannique. Ses anciens camarades lui avaient rendu hommage sur une page Facebook et une page de collecte de fonds avait été mise en place.



D'après les médias britanniques toujours, les deux ressortissants combattaient contre les forces russes comme volontaires.



La guerre en Ukraine est entrée vendredi dans son 100e jour. Peu de temps après l'invasion de son pays par la Russie le 24 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé à la formation d'une "légion internationale" de volontaires étrangers pour l'aider à défendre l'Ukraine.



"La victoire sera nôtre", a affirmé vendredi M. Zelensky, après avoir admis la veille que les troupes russes occupaient actuellement "environ 20%" du pays.



Le Kremlin assure pour sa part avoir atteint "certains" des objectifs de son invasion censée "dénazifier" l'Ukraine et protéger sa population russophone et compte "poursuivre jusqu'à ce que tous les objectifs de l'opération militaire spéciale soient remplis".



"L'Ukraine, dans la totalité de son territoire, est une zone de guerre", a insisté le Quai d'Orsay dans sa réponse écrite. "Dans ce contexte, il est formellement déconseillé de se rendre en Ukraine, quel qu'en soit le motif".