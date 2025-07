Un Fare Ora ouvre sur l’île de Rapa

Tahiti, le 23 juillet 2025 - Après ceux de Taravao, Hitia’a o te Ra, Papara, Tiarei, Tahuata, Raivavae et Rimatara, un nouveau Fare Ora a ouvert mi-juillet sur l’île de Rapa, où il rencontre un vif succès.



Le Fare Ora de Rapa est opérationnel depuis ce jeudi 17 juillet, sur cette île qui compte 467 habitants à l’extrême sud de l’archipel des Australes.



Installé dans les locaux de l’Office des postes et des télécommunications (OPT) à Ahurei, ce nouveau Fare Ora est animé par un agent de Fare Rata, spécifiquement formé par ses pairs des autres Fare Ora, et désormais opérationnel pour accompagner les habitants de Rapa dans leurs démarches administratives, qu’elles relèvent du Pays, des communes ou de l’État.



Dès ses deux premières demi-journées d’ouverture, le Fare Ora de Rapa a connu un démarrage encourageant : six usagers ont été accueillis le jeudi, puis 14 le lendemain.



Un service public plus près des usagers



Les jeunes adultes ont exprimé un vif intérêt pour les démarches liées à la Caisse de prévoyance sociale (CPS), notamment l’inscription sur le site Tātou ou encore la demande d’une copie de leur carte CPS.



Des demandes ont également porté sur des actes d’état civil, tel que l’extrait d’acte de naissance.



Les personnes âgées, de leur côté, ont profité de cette nouvelle proximité pour obtenir des informations relatives à leur retraite, qu’elle dépende du régime du Pays ou de celui de l’État.



Grâce à la borne informatique mise à disposition, les usagers ont même pu effectuer certaines démarches en ligne, voire réaliser des transactions bancaires en toute autonomie.



L’initiative qui motive l’installation de Fare Ora, depuis la présentation de ce dispositif fin 2024, est d’accompagner les citoyens, en renforçant la présence des services publics au sein des communes et en facilitant leur accès aux prestations et aux démarches administratives. Les Fare Ora souhaitent ainsi offrir un véritable pont entre les services publics et les citoyens, permettant une gestion plus directe et efficace des demandes et des besoins des habitants.



Chaque Fare Ora permet d’offrir le service d’une administration plus proche des Polynésiens, où qu’ils vivent. À ce titre, l’ouverture du Fare Ora de Rapa s’inscrit pleinement dans la stratégie de modernisation de l’administration publique et de développement des archipels, avec un service public plus accessible et plus efficace, sur l’ensemble du Fenua.