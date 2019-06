Un Escape Game pour calmer les foudres de Zeus

Inventé et réalisé de A à Z par Sophie Baptendier, avec son fils Kilian, étudiant en 2e année de game designer à Lyon, cet Escape Game a de véritables pouvoirs "divins" sur la pédagogie. "Cet escape Game permet aux enfants de découvrir les dieux, la mythologie grecque, qui est au programme de la classe de 6e. Mais surtout, c'est un très bon exercice qui permet de travailler autrement. Il apprend aux enfants l'esprit de cohésion, à collaborer tous ensemble, sinon, ils échouent. On ne leur donne pas la solution. En quelques minutes, on discerne les différentes personnalités", précise Sophie Baptendier, qui reconnaît que la création de cet Escape Game a été assez complexe.

"La plus grosse difficulté est d'adapter un Escape Game pour une vingtaine d'enfants et qui en plus n'ont pas le même l'âge. Normalement, il y a 4, 5, voire 6 participants au maximum (….). On veut vraiment que l'Escape Game soit pédagogique, que tous les enfants participent, qu'ils passent dans tous les ateliers (…). Au départ, il faut vraiment trouver une mission et bien construire le scénario de manière à pourvoir relancer la machine, mettre l'ambiance, ensuite, il faut un chrono et troisièmement, il ne faut pas leur donner la solution, s'ils ne la trouvent pas, ils échouent. Ils doivent sortir tout seuls ou pas !"