Un Dragon réaliste l'emporte face à Tefana, large succès pour Vénus, Pirae et Punaruu

Tahiti, le 21 janvier 2023 – A l'issue d'un match terminé à dix contre dix, le leader de la Ligue 1, Dragon, a pris le meilleur vendredi soir sur Tefana en l'emportant 3-2, en ouverture de la 10e journée de championnat. Une défaite sévère pour les joueurs de Puurai qui ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. Vénus et Pirae de leurs côtés ont dominé respectivement Pueu (5-1) et l'Olympic Mahina (17-0). Large succès également pour Tamarii Punaruu face à JT (13-0).



Après avoir dominé Vénus lors de la 9e journée la semaine passée, Tefana enchainait ce vendredi, toujours sur sa pelouse de Puurai, avec la réception du leader de la Ligue 1, Dragon. Les deux équipes étant déjà qualifiées pour les playoffs la rencontre n'avait pas de réel enjeu, si ce n'est pour les formations de Titioro et de Faa'a de maintenir une bonne dynamique avant d'aborder les phases finales du championnat. Et la dynamique de victoire reste du côté des hommes d'Efrain Araneda plus que bousculés au cours de la rencontre mais victorieux sur le score de 3-2.



Deux cartons rouges dans la dernière demi-heure



Un revers très sévère pour Viritua Tiaiho et ses partenaires, beaucoup plus saignants dans le jeu, mais qui ont été victimes de l'efficacité et du réalisme de leurs adversaires. Sur ces trois seules véritables occasions de la rencontre, Dragon a fait mouche. Après un premier quart d'heure difficile, le capitaine, Raimana Li Fung Kuee, d'une frappe du droit à l'entrée de la surface mettait son équipe sur de bons rails (1-0, 22e). Et quasiment dans la foulée, Roonui Tinirauarii s'élevait plus haut que la défense jaune pour marquer son 33e but de la saison (2-0, 25e). Et puis après quasiment plus rien pour l'actuel leader qui a subi les vagues jaunes. Juste avant la pause Tauatua Lucas a l'opportunité de remettre Tefana dans la partie, mais ce dernier seul face au portier ratait complètement le cadre.



Au retour des vestiaires, les hommes de Sébastien Labayen ont continué à maintenir la pression sur les visiteurs. Mais juste avant l'heure de jeu, sur un coup-franc anodin, Tunoa Tevaearai allait inscrire le but du 3-0 pour Dragon (3-0, 56e). Mais sur le coup d'envoi qui a suivi, Farearii Taneroo redonnait espoir à Tefana (3-1, 57e). Puis il y a eu le coup de sang de Honoura Maraetefau à l'heure de jeu. L'attaquant jaune, très remonté après une décision de l'arbitre de ne pas leur accorder un pénalty, s'est vengé en bousculant Raimana Li Fung Kuee. Un carton rouge logique pour Maraetefau qui laissait Tefana à dix contre onze. La même sanction allait tomber dans le dernier quart d'heure pour le capitaine de Dragon. Et à dix contre dix, les joueurs de Faa'a allaient revenir à un but de leurs homologues de Titioro grâce à un but de Karl Vernaudon (3-2, 83e). Tefana allait pousser dans les dernières minutes mais sans succès. A l'arrivée donc une nouvelle victoire pour le leader qui signait un 10e succès en autant de match.



Vénus, Pirae et Tamarii Punaruu en démonstration



Dans les autres rencontres de vendredi, Vénus, déjà assuré aussi de disputer les playoffs, n'a pas fait de détails face à Pueu en l'emportant sur le score de 5-1. De son côté, le triple champion en titre, Pirae, a signé au stade Pater sa plus large victoire de la saison en s'imposant 17-0 face à la lanterne rouge, l'Olympic Mahina. On retiendra notamment de ce match que Tamatoa Tetauira a inscrit huit buts et que Sandro Tau et Ariiura Labaste se sont tous les deux offerts un triplé.



Et l'autre carton de ce début de 10e journée est à mettre à l'actif de Tamarii Punaruu vainqueur 13-0 de JT. Moeterauri Rohi et Tutefau Tufariua ont été les grands artisans de la victoire de leur équipe avec huit buts inscrits à eux deux.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 21 Janvier 2023 à 08:54 | Lu 101 fois